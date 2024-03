Atalanta-Bologna, spareggio Champions: probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 3 marzo 2024 – Atalanta che vince non si cambia. Dopo un esperimento di turnover naufragato mercoledì sera al Meazza, nella pesante sconfitta contro l’Inter per 4-0, oggi nel confronto diretto contro il Bologna il tecnico Gasperini dovrebbe riproporre la formazione classica, senza fare turnover in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League mercoledì a Lisbona sul campo dello Sporting. Questo pomeriggio in un Gewiss Stadium sold out (fischio d’inizio alle 18) la Dea riproporrà l’undici titolare che tra dicembre e febbraio ha conquistato 11 vittorie e un pareggio in 13 partite, perdendo solo con il Bologna al Dall’Ara il 23 dicembre per 1-0. Per cui a proteggere la porta di Carnesecchi ci sarà il trio Djimsiti-Scalvini-Kolasinac, in mediana il ritorno di De Roon con Ederson, sulle corsie esterne il ritorno di Holm e Ruggeri e il solito Koopmeiners da trequartista. Davanti confermato De Ketelaere, poco in palla nelle due gare al Meazza, e ballottaggio per il ruolo di prima punta tra il cannoniere Lookman, che ha giocato due spezzoni a San Siro con una settantina di minuti in campo, e il bomber Scamacca, che ha dimostrato finora di non riuscire ad incidere entrando a partita in corso e potrebbe fare meglio partendo dall’inizio.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Motta.

In Tv

Dove vederla: diretta domenica dalle 18 su Dazn