Atalanta, Torino in pole position per il prestito l’olandese Mitch Bakker

Bergamo, 17 gennaio – Futuro prossimo granata per Mitch Bakker? Il 23enne laterale olandese, acquistato dall’Atalanta in estate per 9 milioni dal Bayer Leverkusen, sta per lasciare Bergamo per tentare di rilanciarsi nella nostra serie A. L’esterno orange è stato finora l’unica nota stonata della splendida prima metà di stagione nerazzurra. Sempre ai margini, sempre in difficoltà fin dalle amichevoli estive, scavalcato sulla corsia sinistra dai due ragazzi usciti dal vivaio, il 21enne Ruggeri e il 24enne Zortea, finito ai margini delle rotazioni e da dicembre mai più utilizzato. Appena 223 minuti giocati in campionato in otto presenze, quasi sempre spezzoni nel finale: nelle uniche tre partite in cui Bakker ha giocato più di 45 minuti, contro Napoli, Udinese e Torino, la Dea ha raccolto due sconfitte e un pareggio. Numeri negativi per un giocatore dal curriculum pesante: Ajax, Paris St Germain e Bayer Leverkusen, con due edizioni della Champions disputate. Per averlo in prestito fino a giugno si sono fatte avanti il Monza e il Sassuolo, due club in ottimi rapporti con la Dea. Proprio il Monza sembrava vicino a chiudere l’affare, ma da ieri su Bakker è piombato il Torino che gli offrirebbe una maglia da titolare e la possibilità di fare reparto con il connazionale Schuurs, suo compagno nelle giovanili dell’Ajax. L’Atalanta vorrebbe prestarlo, ma con un riscatto obbligatorio a determinate condizioni per una cifra intorno ai 10 milioni, tenendosi però anche un’opzione per un successivo contro riscatto. Bakker è giovane, compie 24 anni a giugno, ha potenzialità ancora da esprimere e ritrovando spazio e fiducia potrebbe esplodere: il Torino potrebbe rappresentare la piazza giusta per il suo rilancio