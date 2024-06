Calciomercato Atalanta, Nadir Zortea piace al Cagliari ma può restare come vice Ruggeri a sinistra

Bergamo, 24 giugno 2024 – Tra i giocatori che l’Atalanta dovrebbe convocare per il raduno del 10 luglio al centro sportivo di Zingonia c’è anche Nadir Zortea. Il 25enne esterno bellunese come ogni estate rientra in nerazzurro dopo il consueto prestito. Da gennaio era a Frosinone dove ha giocato quasi sempre da titolare chiudendo con 14 presenze e 1 gol e un’amata retrocessione in B all’ultima giornata.

Prodotto del settore giovanile nerazzurro l’esterno sinistro veneto ha disputato due mezze stagioni con la Dea, nel girone di andata del 2022 e in quello del 2023: 9 presenze e un gol la prima volta, 5 presenze e un gol la seconda, venendo poi ceduto a gennaio per consentirgli di avere più spazio.

Adesso l’Atalanta dovrà decidere se tenerlo come riserva del titolare Matteo Ruggeri o lasciarlo andare definitivamente. Zortea in questi anni ha dimostrato di poter fare bene in serie A nelle provinciali, prima con la Salernitana, poi con il Sassuolo, quindi a Frosinone, collezionando 55 presenze e 4 gol nella massima serie. Lo cercano il Cagliari e il Torino: possibile che Gasperini voglia ancora testarlo, per la panchina, durante il ritiro estivo.