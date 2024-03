Atalanta, De Roon a quota 332 presenze: è il secondo nerazzurro di sempre

Bergamo, 12 marzo 2024 – Giovedì sera Marten De Roon, nella partita di ritorno contro lo Sporting Lisbona (il suo utilizzo da titolare sembra scontato), diventerà il secondo atalantino di sempre come numero di presenze salendo a quota 332, staccando Valter Bonacina cui è appaiato a quota 331 dalla scorsa settimana. Scrivendo una nuova pagina nella storia nerazzurra. Finora ai primi due posti nella classifica delle presenze c’erano stati due bergamaschi, due ragazzi cresciuti nel settore giovanile, con il nerazzurro cucito addosso fin da bambini: il recordman Gian Paolo Bellini, a quota 435 (vestendo solo la maglia della Dea tra il 1998 e il 2016) e appunto Bonacina da Cene (in nerazzurro tra il 1983 e il 1999 con in mezzo tre anni alla Roma). Adesso in mezzo a loro c’è l’olandese De Roon, simbolo di una nuova Atalanta che da provinciale si è trasformata in realtà internazionale, un giocatore diventato una bandiera silenziosa nerazzurra dal 2015. Prima di lui a Bergamo un solo straniero aveva lasciato un’impronta così profonda: il centrocampista svedese Glenn Stromberg, capitano in nerazzurro dal 1984 al 1992, con 273 presenze (inclusa una stagione in B) ma in un calcio in cui si giocava di meno rispetto ad oggi. Da Stromberg a De Roon, diversi tecnicamente e fisicamente ma simili, per grinta, carattere e mentalità, ad accomunarli, tra le altre cose, lo Sporting Lisbona, battuto dalla Dea di Stromberg nel marzo 1988 nei quarti di finale di Coppa delle Coppe. Trentasei anni dopo l’Atalanta affronta di nuovo lo Sporting in un turno a eliminazione diretta, quasi in un passaggio di consegne ideale tra i due ‘capitani’ stranieri. Da Stromberg a De Roon, in una staffetta dalla Dea provinciale a quella internazionale. Ma attenzione, De Roon, 33 anni da compiere tra due settimane, potrebbe realisticamente inseguire il record di Bellini, lontano 103 partite: potrebbe agganciarlo nella stagione 2026-27, a 35 anni.