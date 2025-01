L’Atalanta perde Kossounou ma ritrova Retegui per la sfida con la Juventus

Bergamo, 13 gennaio 2025 - Domani sera alle 20.45 al Gewiss l’Atalanta, terza con 42 punti, vuole battere una Juventus, attardata a 33 e sull’orlo della crisi, per restare sulla scia del Napoli capolista che sabato sera verrà a Bergamo per uno vero e proprio spareggio scudetto.

Out

Settimana cruciale nella corsa al titolo questa per i nerazzurri bergamaschi, che arrivano ammaccati a questo big match per via di una serie di assenze che si stanno accumulando: dietro si è fermato anche Kossounou per un infortunio muscolare all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. L’assenza dell’ivoriano va ad aggiungersi ai problemi di Djimsiti che sarà in panchina con una maschera protettiva dopo il trauma cranico, con dieci punti di sutura alla testa, rimediato sabato a Udine.

Assenze che costringeranno Gasperini a schierare nuovamente da titolare Scalvini da terzo difensore con Hien e Kolasinac. E sulle corsie esterne mancherà anche l’ex di turno Cuadrado. Torna tra i convocati il cannoniere Retegui, che ieri si è aggregato al gruppo dopo tre settimane: sarà in panchina, pronto per la ripresa per poi essere al meglio contro il Napoli.

L’ex

Sarà una partita particolare per Teun Koopmeiners, alla sua prima da ex al Gewiss, cinque mesi dopo il suo ammutinamento di inizio agosto, con la scelta di autoescludersi dalla squadra e saltare l’attesa finale di Supercoppa contro il Real Madrid a Varsavia per forzare la sua cessione alla Juventus, poi concretizzatasi solo a fine agosto. Un comportamento che ovviamente i tifosi nerazzurri, che peraltro non avevano mai mostrato un grande amore verso l’algido olandese, non hanno digerito: da mesi Koop sui social viene bollato come traditore, ingrato, mercenario.

I precedenti

Per cui non ci saranno contestazioni ma sicuramente verrà sommerso da fischi, prima e durante la partita. Scontro al vertice sempre sentito quello con i bianconeri, con l’Atalanta negli ultimi cinque anni sempre favorita anche se poi l’unica vittoria casalinga contro la Signora risale al 2021 con gol di Malinovskyi (l’anno dopo Dea in vantaggio sempre con l’ucraino ma raggiunta al 94’ da un’incornata di Danilo), mentre l’ultimo successo bianconero a Bergamo risale al 2023 con reti di Iling Junior e Vlahovic.

Lo scosso anno uno 0-0 a Bergamo, con miracoli di Szczesny e traversa di Muriel, e un 2-2 a Torino con doppietta proprio di Koopmeiners e gol di Cambiaso e Milik, per due pareggi che andarono stretti ai nerazzurri. Bianconeri senza Conceicao, oltre a Milik, e con un Vlahovic ancora non al meglio, per cui davanti di punta ci sarà l’adattato Nico Gonzalez, con l’ex Koopmeiners e la gioventù dei talenti Yildiz e Mbangula a completare il trio di trequartisti. Dietro Cambiaso dovrebbe prendere il posto di Savona.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta

Arbitro: Doveri

In tv

Dove vederla: diretta martedì dalle 20.45 su DAZN e SkySport