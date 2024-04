Liverpool-Atalanta, la Dea cerca la terza vittoria nella città dei Beatles: le probabili formazioni

Bergamo – Non c’è due senza tre. L’Atalanta torna a Liverpool dove ha vinto due volte negli ultimi sei anni. Tre anni e mezzo fa la storica vittoria in Champions per 1-0 il 24 novembre 2020 con gol di Ilicic. Vittoria nel silenzio di Anfield Road, nei giorni degli stadi vuoti per la pandemia. Tre anni prima sempre a Liverpool un’altra vittoria, nel novembre 2017, ma sul campo dell’Everton, un trionfale 5-1 al Goodison Park in Europa League. Giovedì sera Anfield Road sarà un catino ribollente tinto di rosso, con uno spicchio nerazzurro che si farà sentire: saranno 2150 i tifosi atalantini presenti. Le prime avanguardie di supporters orobici sono già volate oggi da Bergamo nella città dei Beatles, il grosso arriverà il giorno della partita. Liverpool senza il portiere titolare Allisson, distratto dal testa a testa in Premier League con l’Arsenal e Man City. Klopp vorrebbe congedarsi dai Reds dopo nove anni straordinari con la sua seconda vittoria della Premier League e con una seconda coppa europea dopo la Champions conquistata nel 2019.

Reds favoriti dai bookmakers

La vittoria degli inglesi è pagata appena 1.2, quella dei bergamaschi 8.2. Attenzione però ad un’Atalanta che in questi ultimi sei anni in Europa oltre ai già citati successi in casa di Liverpool e Everton ha vinto sui campi dell’Ajax, del Valencia, dello Shaktar, del Midtjylland, del Rakow e del Sarajevo. Gasperini davanti ha il dubbio tra Lookman e De Ketelaere in affianco a Scamacca da prima punta. Dietro toccherà a Hien sostituire l’infortunato Scalvini facendo reparto con Djimsiti e Kolasinac, corsie esterne con Holm e Ruggeri (o Zappacosta che sarà poi squalificato la successiva con il Verona), mediana con De Roon (anche lui squalificato con il Verona) e Ederson, con Koopmeiners da trequartista.

Probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Elliott; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Meler (TUR) Dove vederla: diretta tv giovedì dalle 21 su Sky Sport