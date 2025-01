Atalanta, Lookman si infortuna al ginocchio: fuori per tutto febbraio

Bergamo, 28 gennaio 2025 – Tegola Atalanta. Ademola Lookman nella seduta di allenamento pomeridiano ieri al centro sportivo di Zingonia ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento articolare laterale.

Il 27enne attaccante anglo-nigeriano, uscito ieri zoppicante dopo una botta successiva ad un contrasto, è stato sottoposto ad una serie di ulteriori controlli strumentali: la diagnosi sarebbe di circa 25 giorni di stop.

Il neo pallone d’oro africano - che sta viaggiando a 14 gol e 7 assist in 27 presenze complessive - salterà la trasferta di domani sera a Barcellona, la gara di Coppa Italia contro il Bologna di martedì prossimo e, nel caso, gli eventuali playoff di Champions in programma a febbraio, e ovviamente le prossime quattro o cinque giornate di campionato. Un’assenza pesantissima per Gasperini che davanti, in attesa del rientro di Gianluca Scamacca, anche lui atteso tra tre o quattro settimane, avrebbe al momento solo tre attaccanti di ruolo ovvero Retegui, De Ketelaere e Zaniolo.

Mercato

Possibile un intervento sul mercato in quest’ultima settimana di sessione invernale: resta nel mirino il solito Giacomo Raspadori, per cui il Napoli chiede 25 milioni per la cessione definitiva, al momento senza ipotesi di prestito.

Resta viva la pista che porta al talento emergente francese Rayan Cherki, 21enne fantasista della Under 21 transalpina (con tre presenze alle Olimpiadi) esploso nel Lione, club indebitato e costretto a vendere per fare cassa.

Viene valutato intorno ai 18 milioni: in questa prima metà di stagione in 24 presenze in Ligue1 e Europa League ha messo a referto cinque gol e otto assist.