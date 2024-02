L’Atalanta riprende Brandon Soppy dal Torino e lo presta allo Schalke 04

Bergamo, 1 febbraio 2024 – Nell’ultimo giorno di mercato l’Atalanta ha trovato una nuova collocazione per l’esterno francese Brandon Soppy: la direzione è lo Schalke 04, ex squadra di Bundesliga retrocessa nella Zweite, la seconda serie tedesca, dopo un tracollo societario.

Il laterale destro transalpino, classe 2002, acquistato nell’estate 2022 per 9 milioni dall’Udinese dove era esploso ventenne, è stato rilasciato dal Torino dove era andato in prestito ad agosto, con la formula del riscatto facoltativo, in cerca di un rilancio dopo una stagione negativa a Bergamo. Ma dal nerazzurro al granata, da Gasperini a Juric, il ragazzo cresciuto nel Rennes, non ha trovato spazio e continuità di rendimento.

Lo scorso anno alla Dea per Soppy appena 641 minuti di utilizzo spalmati in 15 presenze e un girone di ritorno quasi da spettatore.

Soppy, un giocatore da ritrovare

In questa prima metà di stagione al Torino, condizionata anche da un infortunio muscolare, appena 5 presenze per appena 177 minuti.

Di fatto Soppy da quando ha lasciato l’Udinese che lo aveva lanciato nel 2021-22, ha messo insieme appena 818 minuti, in pratica l’equivalente di nove partite in venti mesi.

Giocatore da ritrovare Soppy e investimento di mercato da 9 milioni per l’Atalanta che spera che il giocatore francese possa ritrovarsi nella seconda serie tedesca, in uno Schalke 04 in difficoltà, ma storicamente uno dei più importanti club della Bundesliga.