Atalanta, idea Zaniolo: si valuta un affare alla De Ketelaere

L’Atalanta, che ieri ha riscattato Charles De Ketelaere dal Milan, adesso pensa ad un’operazione analoga, un anno dopo, per un altro talento offensivo inquieto e finora non del tutto espresso: Niccolò Zaniolo. Per ora è solo un’idea, per avere un attaccante di fisico e tecnica in più.

Il 25enne attaccante spezzino, non riscattato dall’Aston Villa, è rientrato al Galatasaray che chiede circa 25 milioni per lasciarlo andare.

Il giocatore ligure classe 99, dopo due annate opache tra i giallorossi di Istanbul, con 10 presenze e 2 gol, e i Villans di Birmingham, con 39 presenze complessive e 3 gol, ora cerca un rilancio, anche in chiave azzurra, in Italia.

Talento cristallino frenato da due gravi infortuni al ginocchio e da problemi vari ora Zaniolo è al bivio di una carriera finora al di sotto delle aspettative.

Una situazione alla De Ketelaere di un anno fa, in un certo senso, per questo alla Dea piacerebbe provare a ripetere l’operazione fatta con CDK - anche in questo caso con la formula di un prestito di un anno per poi valutare un riscatto facoltativo se il giocatore dovesse convincere - chiedendo poi a Gasperini di ripetere il lavoro fatto con Scamacca: domare un talento inquieto costruendo un top player.

Il Galatasaray a gennaio aveva chiesto ai nerazzurri con insistenza il portiere Juan Musso: possibile che la trattativa possa ripartire, inserendo anche Zaniolo…