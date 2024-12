L’Atalanta rinforza il suo primo posto grazie ai cambi e alle parate di Carnesecchi

Bergamo, 14 dicembre 2024 – Sempre più in alto l’Atalanta, primissima con 37 punti in 16 giornate, con un attacco da 39 gol realizzati e una difesa che ha preso solo 17 gol di cui 10 nelle tre sconfitte estive con Torino, Inter e Como. Dal pareggio a Bologna del 28 settembre la Dea in serie A sta viaggiando alla media straordinaria di 10 vinte consecutive, di 31 punti nelle ultime 11 giornate . Nelle ultime dieci vittorie i nerazzurri hanno segnato 32 gol, una media di 3,2, subendone appena 7, ovvero 0,7 a gara. Cifre incredibili, che spiegano questo primato solitario nerazzurro. Figlio di una squadra dove tutti sono protagonisti e determinati a turno: nelle ultime due trasferte il match winner è stato Zaniolo, che sta diventando il quarto moschettiere offensivo dietro ai tre tenori.

Gasperini da un mese e mezzo sta vincendo le partite con un copione quasi identico: primi tempi più equilibrati, anche di sofferenza, poi riprese dominate grazie alle sostituzioni, ai tanti innesti consentiti da una panchina lunghissima, di fatto una seconda squadra. È accaduto nell’ultimo mese e mezzo con il Monza, l’Udinese, la Roma e il Milan, è accaduto a Cagliari dove nel giro di un minuto Samardzic da suggeritore e Zaniolo da finalizzatore hanno sbloccato il punteggio. Il resto, in una giornata difficile, anche di sofferenza, lo ha fatto un Marco Carnesecchi protagonista di almeno cinque parate strepitose, con una serie respinte prodigiose che hanno vanificato il gioco di un Cagliari che nel primo tempo e nel quarto d’ora finale ha giocato meglio della Dea, ma senza la concretezza che decide le partite.

“Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto con i nuovi ingressi, siamo stati più efficaci e abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo rischiato poco e siamo andati in vantaggio. Però dopo non siamo riusciti a sfruttare gli spazi che si erano aperti e abbiamo sofferto, poteva nascere il gol del pareggio contro un Cagliari così fisico ma siamo stati bravi a tenere. Nel finale siamo stati all’altezza di questa vittoria”, è stata l’analisi di Gian Piero Gasperini dopo questo successo in terra sarda.