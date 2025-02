Atalanta-Torino 1-1, Maripan e Milinkovic-Savic rallentano la Dea

Bergamo, 1 febbraio 2025 - Il Torino frena la corsa dell'Atalanta. Al Gewiss Stadium l'incontro fra nerazzurri e granata va in archivio sull'1-1. Le reti si registrano entrambe nel primo tempo, con Maripan a rispondere a Djimsiti. Nella ripresa sale in cattedra Milinkovic-Savic, che neutralizza il rigore di Retegui. Con questo risultato la Dea sale a quota 47 punti, mentre i piemontesi si portano a 27.

Classifica Serie A aggiornata

Le scelte dei due allenatori

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

Torino (4-5-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Karamoh, Vlasic, Lazaro; Adams. All. Vanoli.

Primo tempo

Il copione del match è chiaro fin da subito, con l'Atalanta a fare la partita, mentre il Torino si chiude e si affida alle ripartenze per provare a far male ai bergamaschi. I nerazzurri, presentatisi al calcio d'avvio con diverse assenze, faticano a trovare spazio in attacco e allora serve l'invenzione di un singolo: è quella di De Ketelaere, che nell'area avversaria salta due uomini e serve Brescianini, il cui cross viene arpionato da Bellanova, che al 20' trafigge Milinkovic-Savic. La rete dei nerazzurri però viene annullata dal direttore di gara Pezzuto - dopo l'intervento del Var - per un tocco di mano dell'ex di turno. E' sempre De Ketelaere il più ispirato dei suoi e lo dimostra anche al 25' con una bella giocata sull'out di destra, conclusa tuttavia con un cross fuori misura per i compagni. Poco dopo Gasperini perde Kolasinac per infortunio, con Toloi scelto per sostituirlo. Al 35', ecco il vantaggio della Dea: il corner battuto da Bellanova premia l'inserimento di Djimsiti, che di testa sblocca il punteggio. La reazione del Toro è immediata: al 40', alla prima occasione, i granata pareggiano con la zuccata di Maripan sugli sviluppi di una punizione calciata da Tameze. Gli ospiti sono vivi e si fanno nuovamente vedere con una conclusione di Karamoh che comunque non spaventa Rui Patricio. Corrono un doppio pericolo invece i ragazzi di Vanoli prima dell'intervallo: Milinkovic-Savic dice di "no" sul tentativo ravvicinato di Brescianini, servito da De Ketelaere, poi è Lazaro in scivolata ad anticipare ancora Brescianini sotto porta sul cross di Retegui. Dopo tre minuti di recupero la frazione d'apertura va in archivio sull'1-1.

Secondo tempo

Sonnolento il rientro dei lombardi e per poco Adams non ne approfitta, ma il suo tiro viene murato da Hien. Gasperini ne ha abbastanza e opta per tre sostituzioni in contemporanea: dentro vanno Cuadrado, Pasalic e Samardzic per Ruggeri, Brescianini e De Ketelaere. Dopo un tocco di mano sospetto nell'area del Torino, è il calciatore colombiano con il 7 sulle spalle a cercare gloria, Milinkovic-Savic a terra. Alto invece il sinistro da posizione defilata di Retegui. Cambia anche Vanoli, che inserisce Sanabria e Njie per Adams e Karamoh. Di nuovo Cuadrado cerca il destro dalla distanza, ma Milinkovic-Savic è ancora attento. Al 72' l'ingenuità di Tameze costa cara ai suoi: il numero 61 trattiene nella propria area Retegui e causa il calcio di rigore decretato dall'arbitro Pezzuto. Sul dischetto si presenta il centravanti della Nazionale azzurra, che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Dopo il penalty, Tameze esce per far spazio a Gineitis. La Dea continua a spingere, ma Pasalic non inquadra il bersaglio grosso sia al 79' che all'83'. Gasperini si gioca anche la carta Scamacca, al rientro dopo 181 giorni passati ai box, mentre dall'altra parte scocca l'ora di Masina. Nonostante i tentativi conclusivi di entrambe le sfidanti il risultato non cambia fino al fischio finale.

