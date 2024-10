Zappacosta è il jolly della panchina: all’Atalanta una seconda giovinezza

Bergamo, 31 ottobre 2024 - Due gol in un mese. Davide Zappacosta, 32 anni compiuti a luglio, sta vivendo una seconda giovinezza con l’Atalanta, continuando a fornire prestazione di alto livello e pure gol pesanti. In questo mese di ottobre è andato a segno in Champions contro lo Shakthar e ieri sera siglando il tombale 2-0 contro il Monza a due minuti dal termine. Entrando dalla panchina.

Low profile

“Sono contento del gol, ma l’importante è che vinca la squadra, poi siamo contenti se chi entra dà una scossa. Siamo soddisfatti perché era una partita bloccata, una di quelle che in passato soffrivamo, per cui siamo contenti di essere riusciti a restare in partita e averla vinta. Noi cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco e le nostre linee di passaggio, ma quando trovi squadre così compatte dietro come il Celtic o il Monza non è mai facile trovare spazio”.

Dea terza in classifica con 19 punti e adesso attesa dal big match del Maradona contro il Napoli capolista. Poi il calendario proporrà due sfide abbordabili in casa con l’Udinese e a Parma.

Il big-match

“Domenica a Napoli sappiamo che sarà una partita difficile, ma andremo al Maradona per fare la nostra partita. Le partite di serie A sono tutte difficili, poi non è semplice giocare ogni tre giorni. Scontro scudetto? Quella di domenica per noi è una partita come le altre”.

Veterano nerazzurro, tornato a Bergamo nel 2021 dopo aver debuttato in A con l’Atalanta nel 2010, Zappacosta vede una squadra in salute e in crescita, grazie anche ai nuovi innesti che si stanno inserendo: “Questa stagione è partita bene, c’era solo bisogno di un po’ di tempo per carburare dopo il mercato, ma adesso stiamo bene e stiamo giocando bene. Gasperini fa un lavoro importante e cerca di tenere tutti dentro, i nuovi arrivati hanno portato nuova energia per dare una mano alla squadra, lavorano tutti alla grande”, ha concluso Zappacosta.