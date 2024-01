Atalanta, Zortea al Frosinone: prestito fino a giugno. Tutte le trattative in corso

Bergamo, 18 gennaio 2024 – L’Atalanta saluta fino a giugno Nadir Zortea. Il 24enne esterno bellunese, 5 presenze e un gol in campionato (alla prima sul campo del Sassuolo), per il secondo anno consecutivo lascia la Dea nel mercato invernale per un prestito semestrale, per giocare con maggiore continuità. Un anno fa il prestito fino a giugno al Sassuolo, quest’anno il trasloco è per andare a Frosinone, dove il laterale di Feltre è atteso già in giornata per le visite mediche e il primo allenamento con la squadra allenata da Di Francesco. Al Frosinone troverà un altro atalantino in prestito: il 22enne difensore centrale vicentino Caleb Okoli, suo compagno in nerazzurro lo scorso anno.

Nel vivaio

Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, classe 99, 25 anni da compiere a giugno, Zortea nelle ultime due mezze stagioni con la maglia atalantina ha collezionato 14 presenze e due gol in serie A e una presenza in Europa League in Polonia sul campo del Rakow. In serie A

Nel massimo campionato l’esterno bellunese ha poi disputato 29 presenze, con un gol, nel 2021-22 con la Salernitana e altri 10 gettoni nello scorso campionato con il Sassuolo, per un totale di 53 presenze e 3 gol nella nostra massima serie. La concorrenza

Zortea, chiuso sulla corsia sinistra dall’esplosione del giovane Matteo Ruggeri e dal duttile Zappacosta, ha faticato a trovare spazio, giocando appena 144 minuti in campionato, pur godendo della stima del tecnico Gasperini. L’Atalanta lo gira al Frosinone con la formula del prestito secco, per cui a fine giugno il giocatore veneto tornerà in nerazzurro. Bagagli pronti anche per il 23enne laterale olandese Mitch Bakker: prosegue la trattativa con il Torino, per un prestito con successivo riscatto, ma lo cercano anche il Monza e il Sassuolo.