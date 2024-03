Il Bologna a Empoli per sfatare il tabù, Motta: “Senza Zirkzee abbiamo bisogno di tutti”

Bologna, 14 marzo 2024 - Per Thiago non cambia nulla. A dieci giornate dalla fine, con il destino del quarto posto nelle proprie mani e il cartello Europa sempre più nitido all'orizzonte, per Motta non cambia nulla.

Il suo calcio resta un verbo da coniugare al presente. "Siamo focalizzati a fare una grande prestazione contro un Empoli che sta bene e che sta mettendo in difficoltà molte squadre", ha detto il tecnico del Bologna alla vigilia della sfida di domani sera al Castellani, campo maledetto per i rossoblù. Qui in 19 precedenti non si è mai vinto. "Se questi tabù possono influenzarci? Dipende da come ti poni: se gli dai peso, possono contare; se invece sei concentrato solo a fare una grande partita, allora queste statistiche valgono zero".

La reazione dopo l’Inter

Zero come i punti raccolti contro l'Inter sabato scorso. "Abbiamo fatto un'ottima partita, purtroppo abbiamo perso, ma giocavamo contro la capolista, una squadra che ieri è stata a un passo dai quarti di Champions League". Inevitabile una domanda su come il suo Bologna abbia digerito questa sconfitta. "La reazione del gruppo è stata buona, è chiaro che non ci piace perdere e che faremo di tutto per ripartire già domani sera". Ripartire, già, ma senza Zirkzee è più dura. "Joshua è Joshua, non si può paragonare con nessuno, sono molto dispiaciuto per noi e per lui, che stava bene e aveva la nazionale alle porte - spiega Thiago -. Allo stesso tempo, sono contento per chi lo sostituirà, perché sono convinto che saprà cogliere l'occasione". A proposito: Odgaard o Castro? "Abbiamo bisogno di tutti: Jens sta molto bene, Santiago è arrivato con una fame enorme".

Dribbling invece su Orsolini, tolto all'intervallo di Bergamo e partito dalla panchina contro l'Inter: "Riccardo, come gli altri, sa che può incidere sempre, sia che giochi novanta o cinque minuti". Ne giocherà zero Stefan Posch che nelle prossime ore diventerà per la prima volta papà di un maschietto. Al suo posto è corsa a tre, con Beukema, De Silvestri e Corazza tutti e tre lodati da Motta. Beukema che, però, resta anche in ballottaggio con Lucumi e Calafiori per le due maglie da centrali di difesa.

I convocati

Questo l’elenco dei convocati di Thiago Motta per domani.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Ilic, Lucumi, Lykogiannis.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers.