Bologna Fc, Italiano studia la formazione anti-Como: focus sull’attacco

Bologna, 8 settembre 2024 – Ricomincerà domani la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista della prossima partita di campionato.

I rossoblù saranno di scena sabato 14 settembre alle ore 15 al Sinigaglia contro il Como per una sfida che si preannuncia quanto mai fondamentale per Orsolini e compagni che dovranno dare una svolta a questo inizio di stagione condizionato da prestazioni opache e da soli 2 punti raccolti in 3 gare, frutto di due pareggi contro Udinese ed Empoli e della sonora sconfitta di Napoli. Nella giornata di ieri si è svolta l’ultima sessione di questa settimana, con la squadra che ha svolto lavoro atletico e tecnico sui campi del Centro Tecnico Niccolò Galli. Ancora una seduta differenziata per Nicolò Casale, Martin Erlic, Lewis Ferguson e Dan Ndoye mentre Oussama El Azzouzi ha svolto terapie specifiche. Con il rientro in campo le condizioni del centrocampista marocchino verranno valutate nuovamente per definire meglio i tempi di recupero.

Italiano attenderà poi anche il ritorno dei nazionali ma intanto dovrà lavorare sull’amalgama di squadra e su alcuni aspetti tecnici, in particolare sul fronte offensivo. L’attacco è stato il reparto che fino ad ora ha faticato di più e il tecnico di Karlsrruhe dovrà capire come sfruttare al meglio il potenziale di Santiago Castro e Thijs Dallinga, con la possibilità anche di vederli impiegati insieme con l’olandese arretrato sulla trequarti a supporto dell’argentino.

Una soluzione che Italiano ha provato negli ultimi scampoli di partita contro l’Empoli e che lo stesso allenatore non ha escluso possa essere riproposta anche in altre occasioni.