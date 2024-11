Bologna Fc, Fenucci: "Finalmente ci siamo, ma lo stadio non partirà senza fondi del Governo"

Bologna, 14 novembre 2024 - Il Bologna e Banca di Bologna hanno presentato presso l'oratorio dei Fiorentini la nuova partnership che li vedrà legati fino al termine della stagione 2025-26. Nell'ambito dell'iniziativa, ha parlato del momento della squadra, del mercato e dello stadio l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci.

I numeri ora tornano: "Il Bologna è sulla strada giusta, finalmente ci siamo. Sapevamo di dover aver pazienza e che cambiando allenatore e filosofia, all'inizio sarebbe stata dura. Con gli ultimi risultati ci siamo rimessi in linea con le nostre ambizioni: volevamo un gioco propositivo che continuasse a divertire il pubblico e una squadra che continuasse a pensare di poter vincere ogni partita. Ora ci siamo, siamo molto soddisfatti del lavoro di Italiano".

E' arrivato anche Jesper Karlsson: "Sono felice umanamente per lui e pure calcisticamente, perché ha fatto finalmente una partita d'impatto. Vediamo se è stato uno di quegli episodi che ti può svoltare l'avventura o se rimarrà un caso isolato. Che sia un giocatore forte lo dice la carriera, che possa essere difficile adattarsi all'Italia o al calcio italiano lo dice la storia. Lui non si è mai arreso e con lui Dallinga e gli altri".

Il mercato si avvicina e Fenucci spiega che ad oggi non c'è ancora un piano di mercato prestabilito: "Aebischer e El Azzouzi sono alle prese con stop lunghi ma è tornato Ferguson e non siamo in emergenza a centrocampo per ora. Abbiamo una rosa lunga: per ora Sartori e la sua squadra stanno monitorando il mercato, ma vedremo più avanti se ci sarà bisogno di intervenire e dove".

Sul fronte cessioni, intanto, l'ad può già rassicurare i tifosi, visti i rumors in aumento per Lucumi, Beukema e Castro: "A gennaio non ci saranno partenze di giocatori importanti, questo è certo"

Resta da sciogliere il nodo del rinnovo degli uomini mercato: "Abbiamo sempre prediletto rapporti di continuità. Arriveranno i rinnovi tanto per Giovanni quanto per Marco, quando sarà il momento lo comunicheremo".

Tutto fermo sul fronte stadio: "Senza aiuti del Governo per l'impiantistica, e la cosa non riguarda solo noi, sarà difficile concludere il progetto. Il problema è più di carattere economico, che non burocratico".

Servono 50 milioni di euro. Insomma. Così Fenucci a margine della presentazione della partnership con l'istituto Banca di Bologna che sarà banking sponsor e sponsor della società di Saputo nell'ambito di un programma di iniziative rivolte alla città e al sociale: in collaborazione con Komen si terranno incontri volti a sensibilizzare le donne Under 40 sui rischi del tumore al seno, sarà dato ulteriore supporto a Bfc senza barriere e al progetto di sport rivolto a persone con disabilità, saranno istituite borse di studio dei ragazzi del settore giovanile del Bologna, oltre a iniziative green per piantare nuovi alberi e altre rivolte a Kids e Senior Club.

"Questa è una partnership che ricomincia", spiega il presidente di Banca di Bologna Enzo Mengoli, "perché in passato c'è già stata una collaborazione tra la Banca di Bologna e il Bologna ed è un momento importante perché il legame è volto al sociale, argomento a cui teniamo molto".