Bologna Fc, Ferguson prolunga fino al 2028: è ufficiale

Bologna, 22 novembre 2024 – Lewis Ferguson e il Bologna insieme fino al 2028 e forse anche oltre. La società rossoblù ha infatti ufficializzato il prolungamento di contratto dello scozzese che ha siglato un nuovo accordo fino al 2028 con un’opzione anche per la stagione successiva. Il centrocampista si lega così ancor di più al club che lo ha lanciato definitamente, confermandosi una pedina inamovibile per lo scacchiere tattico della squadra, specialmente ora che Vincenzo Italiano lo ha ritrovato al rientro dall’infortunio.

Il Bologna non ha diffuso informazioni relative all’ingaggio o eventuali novità contrattuali ma come anticipato nei giorni scorsi, lo stipendio di Ferguson dovrebbe essere stato ritoccato verso l’altro, passando da 500 mila a circa un milione di euro, inclusi alcuni bonus legati al rendimento e ai risultati raggiunti. Intanto lo scozzese cresce di condizione partita dopo partita, come dimostrano le buone prestazioni contro Lecce e Monaco ma anche il gol ritrovato in amichevole contro il Sasso Marconi durante la pausa delle nazionali. Il giocatore ora punta alla Lazio, che i rossoblù affronteranno domenica sera all’Olimpico, candidandosi per una maglia da titolare.

Con Ferguson blindato, presto dovrebbe toccare sorte analoga anche a Michael Aebischer, ora out per infortunio. Il centrocampista svizzero dovrebbe prolungare con le stesse modalità e alle stesse cifre del compagno di squadra.