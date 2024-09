Bologna, piove sul bagnato: infortunio Ndoye, c’è lesione

Bologna, 28 agosto 2024 – Responso dolce amaro dall’infermeria rossoblù. Partiamo dalle buone notizie, Martin Erlic non ha subito lesioni nell’infortunio patito durante il primo tempo di Napoli-Bologna.

La sua uscita dal campo con la mano sulla coscia avevano fatto temere uno stop lungo, con le prime notizie trapelate da Casteldebole che andavano proprio in questo senso ma alla fine gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso problemi gravi. Il difensore croato svolgerà alcune sessioni di allenamento differenziato ma potrebbe già essere arruolabile per la sfida di sabato con l’Empoli.

Tegola Ndoye

E ora la nota dolente. Dan Ndoye, altro infortunato al Maradona, ha invece riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, confermando in questo caso i timori del post gara. Per lui si prospettano almeno tre settimane di stop ma in questo caso la pausa per le nazionali potrebbe favorirne il recupero.

Sarà comunque out con l’Empoli e con ogni probabilità anche con il Como. Continua intanto la preparazione della squadra di Vincenzo Italiano in vista del ritorno al Dall’Ara previsto sabato alle 18.30 contro la squadra toscana. Il gruppo ha svolto un lavoro tattico con partitelle a campo ridotto. Seduta differenziata per Lewis Ferguson e terapie per Oussama El Azzouzi. Nicolò Cambiaghi invece ha iniziato oggi il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra tornerà ad allenarsi domani alle ore 10.

Il mercato

Ore calde poi sul fronte calciomercato: dopo gli annunci di Iling-Junior e Pobega, con annessa presentazione dell’ex Milan, si attende l’ufficialità di Benjamin Dominguez, arrivato in città domenica ma Giovanni Sartori e Marco Di Vaio rimangono al lavoro per un difensore centrale: i nomi caldi sono quelli di Martin Vitik dello Sparta Praga e di Becir Omeragic del Montpellier.

Per il centrale della Repubblica Ceca ci sarebbe già stata un’offerta dei rossoblù, con 13 milioni più bonus sul piatto ma anche per il nazionale svizzero è stata recapitata una prima proposta da 2 milioni per il prestito oneroso e riscatto 6 milioni. Giocare su un doppio tavolo servirà agli uomini mercato del Bologna a non rimanere ancora con un pugno di mosche per il sostituto di Riccardo Calafiori dopo le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane con gli altri obiettivi, poi sfumati.