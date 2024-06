Bologna, ecco Italiano: “Emozionato ed entusiasta di essere in un grande club”

Bologna, 13 giugno 2024 - Emozionato. Lo ammette subito, Vincenzo Italiano, nel giorno in cui per lui si alza il sipario al Dall'Ara.

Affiancato dall'amministratore delegato Fenucci, sotto gli occhi di Joey Saputo il nuovo allenatore del Bologna si presenta: "Ho grande entusiasmo, ma sono anche un po' emozionato di avere questa bella opportunità di intraprendere questo cammino con grandi professionisti, in un grande club dove ci sono tutti i presupposti per fare bene". I presupposti però presuppongono anche il Paragone, con la maiuscola: la qualificazione in Champions e il quinto posto a 68 punti raggiunti da Thiago Motta. "Bisognerà confermarsi, lavoreremo per questo. C'è un livello alto, un livello importante: già cercare di stimolare questi giocatori a rendere allo stesso modo è una grande motivazione per me". La temperatura ambientale è caldissima: si sente ancora l'eco della parata Champions partita proprio da queste parti, ieri la campagna abbonamenti si è aperta con il botto. Insomma, c'è una città con le aspettative altissime. "So che la piazza richiede tanto dopo quello che ha visto lo scorso anno. Per me questo è molto stimolante. Se troviamo feeling, stima e fiducia, possiamo andare contro tutto e tutti".

Il mercato

Nel flipper delle domande, la pallina colpisce inevitabilmente la casella del mercato. "Non ho ancora parlato nello specifico dei giocatori: sono giocatori molto importanti, che hanno spiccato il volo, hanno raggiunto una grande maturazione. Ma i nomi li faremo direttamente dopo questa conferenza, comincerò a parlare con i direttori del futuro". Chiederà a Calafiori di restare? "Aspettiamo luglio per avere tutti i giocatori a disposizione, ascoltare tutti e capire tutti. I ragazzi possono anche cambiare idea".

Si inserisce Fenucci: "La volontà del club è confermare gran parte della rosa dell'anno scorso, anche per i giocatori stessi. Al momento non c'è nessuna intenzione di spostare Riccardo, lo abbiamo comunicato già al suo agente". E inevitabilmente spunta fuori anche il nome di Joshua Zirkzee. E viene chiesto a Italiano che caratteristiche debba avere il suo nove ideale: "Intanto se si chiama attaccante deve fare gol - spiega il nuovo allenatore rossoblù -. Quest'anno voi avete visto all'opera un centravanti completo in tutto. Come gioca punta, gioca la squadra è un detto ancora validissimo. Vediamo, è presto per parlare di mercato".