Bologna Fc, la vigilia della Champions League a Casteldebole: attesa alle stelle

Bologna, 17 settembre 2024 - Sorrisi, ma anche attenzione e concentrazione. Dagli sguardi dei rossoblù, che questa mattina sono scesi in campo attorno alle 11.15 per una sgambata alla vigilia dell'esordio Champions con lo Shakhtar, non traspare pressione, ma solo voglia di misurarsi in quella che per, quasi tutti, sarà un'avventura totalmente inedita.

Risveglio muscolare, esercizi di riscaldamento e una serie di "torelli" divisi in gruppi per sciogliere muscoli e tensione. Tutti presenti (eccetto gli infortunati), anche chi, come il "sindaco" Lollo De Silvestri e Jesper Karlsson, non fa parte della lista per la Champions. Ad osservarli, l'occhio vigile di Vincenzo Italiano, fisso sui suoi ragazzi, tra incitamenti e consigli.

Oggi, alle 15, il tecnico del Bologna parlerà in conferenza stampa allo stadio, assieme ad un tesserato (come da prassi pre-competizioni Uefa), poi toccherà al mister degli ucraini Pusic, accompagnato da un giocatore dello Shakhtar, che alle 18, con tutto il gruppo squadra, testerà per la prima volta il manto del Dall'Ara in allenamento.

La gara di domani verrà diretta dal 32enne e debuttante norvegese Rohit Saggi, assistito da Jensen (NOR) e Dale (NOR), il quarto uomo sarà Kringstad (NOR). Al Var, invece, la coppia francese Brisard-Delajod.