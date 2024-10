Bologna-Parma 0-0, il derby dell’Emilia finisce senza gol

Bologna, 6 ottobre 2024 – Non va oltre lo 0-0 il Bologna nel derby casalingo contro il Parma, nonostante un secondo tempo giocato di fatto interamente con un uomo in più alla luce dell’espulsione di Coulibaly. Ancora a secco di vittorie casalinghe i rossoblù in questa stagione, torna a muovere la classifica il Parma dopo la beffarda sconfitta contro il Cagliari.

Primo tempo a reti bianche

Esordio dal 1’ per Holm nel Bologna, con Erlic che vince il ballottaggio con Casale per rimpiazzare lo squalificato Lucumi, in attacco torna titolare Castro. Nel Parma la sorpresa è Cancellieri al posto di Mihaila, sono di Bonny e Man le altre due maglie del tridente. Parte meglio la squadra di Pecchia, che al quarto d’ora va vicina al vantaggio: Coulibaly affonda sulla destra e scarica per Bonny che gira di prima intenzione, è decisiva la chiusura di Beukema. Reazione Bologna alla mezz’ora: corner battuto da Lykogiannis e colpo di testa preciso di Castro, palla a lato di niente. Al 36’ ci prova Ndoye con il mancino dopo una bella finta in area di rigore: respinge Suzuki. In pieno recupero è di Erlic l’ultima chance del primo tempo: destro su azione di corner che esce di poco.

Il Parma resiste con l’uomo in meno

Al 50’ la partita cambia: duro intervento di Coulibaly con il piede a martello su Ndoye, l’arbitro inizialmente ammonisce il terzino del Parma ma dopo la revisione al monitor decide di espellerlo. Con l’uomo in più il Bologna prende coraggio, ci prova Castro con il destro dal limite dell’area ma è bravo Suzuki ad alzare la traiettoria in corner. Attacca la squadra di casa ma il Parma resiste bene, al 78’ dopo un batti e ribatti in area ci prova Urbanski da posizione favorevole: palla alle stelle. All’87’ destro di Karlsson dalla distanza deviato da Bernabè: spiazzato Suzuki, ma la palla lambisce il palo e termina sul fondo. Al 90’ è il Parma a sfiorare il vantaggio: Mihaila si aggiusta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo, si distende Ravaglia e spinge la palla in corner. Il derby emiliano finisce 0-0.