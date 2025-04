Bologna-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

Bologna, 7 aprile 2025 – Il Bologna per il terzo posto, il Napoli per far sentire il fiato sul collo all’Inter nella corsa scudetto. Ergo: mai come questa notte gli occhi della serie A saranno puntati sul prato del Dall’Ara. Italiano-Conte è sfida di vertice nell’accezione più classica, ma in realtà è molto di più.

Perché Bologna-Napoli non solo chiude il weekend allargato della trentunesima giornata: è il crocevia per i posti che più contano della serie A.

Un crocevia ancora più cruciale dopo la vittoria di ieri della Lazio sul campo dell’Atalanta: battendo il Napoli Italiano scavalcherebbe Gasperini in attesa di sfidarlo tra sei giorni al Gewiss Stadium. Pari intanto tra Roma e Juve, 1-1. Bologna-Napoli, allora. I rossoblù, tra campionato e Coppa Italia, vantano una striscia aperta di 6 vittorie e hanno il vantaggio del fattore Dall’Ara, nel 2025 un fortino inespugnabile.

Negli ultimi due mesi ha viaggiato a un passo assai meno spedito il Napoli di Conte (11 punti nelle ultime 8 giornate) se non fosse che la frenata dell’Inter col Parma mette gli azzurri di Conte davanti alla ghiotta prospettiva, in caso di vittoria al Dall’Ara, di ridurre a un solo punto il distacco dalla capolista.

Ecco perché Italiano-Conte questa notte vale tutto. I due allenatori arrivano al faccia del Dall’Ara a bocche cucite: Italiano perché di norma non fa conferenza stampa dopo l’impegno infrasettimanale, Conte perché essendo squalificato e dovendo passare le consegne al vice Stellini ha deciso di non prendersi la scena nel giorno di vigilia.

Forse è anche un modo per non caricare di eccessive pressioni novanta minuti che possono indirizzare il senso delle rispettive stagioni. Con una differenza sostanziale. Per il Bologna quella col Napoli è solo la prima di sei sfide di campionato ad altissima quota: seguiranno quelle con Atalanta, Inter, Juve, Milan e Fiorentina (con Udinese e Genoa a completare il quadro).

Il Napoli invece se scavalla l’esame Dall’Ara ha davanti a sé un percorso-scudetto che è una strada in discesa e senza buche: Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari gli avversari che attendono alle ultime curve del campionato gli uomini di Conte. In un Dall’Ara tutto esaurito (con folta presenza di tifosi del Napoli) Italiano se vince migliora il record di punti, 58, che un anno fa alla trentunesima giornata aveva raccolto Motta. Battere il Napoli (il Bologna al Dall’Ara non ci riesce dal 3-2 del 25 maggio 2019) rafforzerebbe anche in Aurelio De Laurentiis la convinzione che puntare sul tecnico siciliano dopo la stagione magica dello scudetto targato Spalletti sarebbe stata un’idea vincente. Lo ha fatto la scorsa estate il Bologna e mai scelta si rivelò più illuminata.

Sul campo Lukaku, 5 gol nei suoi 5 precedenti col Bologna, sfida il Muro Beukema-Lucumi mentre Italiano, recuperato Castro dall’infortunio patito in nazionale, deve decidere se puntare dall’inizio sull’argentino o se preferirgli Dallinga. C’è anche la soluzione staffetta. Tanto, in questo Bologna, chi entra spesso incide come chi gioca dal primo minuto.

Orario e dove vederla

Bologna-Napoli, calcio d’inizio alle ore 20,45. La partita, arbitrata da Massa di Imperia, sarà in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

BOLOGNA: 4-2-3-1

Allenatore: Vincenzo Italiano

1 Skorupski

2 Holm 31 Beukema 26 Lucumi 33 Miranda

19 Ferguson 8 Freuler

7 Orsolini 21 Odgaard 11 Ndoye

9 Castro

Panchina: 34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 29 De Silvestri, 15 Casale, 5 Erlic, 22 Lykogiannis, 18 Pobega, 17 El Azzouzi, 6 Moro, 80 Fabbian, 20 Aebischer, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 39 Pedrola, 24 Dallinga

NAPOLI: 4-3-3

Allenatore: Antonio Conte

1 Meret

22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera

99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay

21 Politano, 11 Lukaku, 7 Neres.

Panchina: 96 Scuffet, 12 Turi, 5 Juan Jesus, 30 Mazzocchi, 16 RafaMarin, 6 Gilmour, 15 Biling, 26 Ngonge, 81 Raspadori, 29 Hasa, 9 Okafor, 18 Simeone