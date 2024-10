Juventus-Cagliari 1-1, Marin risponde a Vlahovic e ferma la Signora

Torino, 6 ottobre 2024 - Pareggio di rigore quello per 1-1 nel lunch match domenicale dell'Allianz Stadium. Il Cagliari ferma la corsa della Juventus, rispondendo al vantaggio dagli 11 metri di Vlahovic. I rossoblù diventano la prima squadra in campionato a segnare alla Vecchia Signora: lo fanno nel finale dal dischetto con Marin. Prima del triplice fischio dell'arbitro Marinelli si registra anche l'espulsione di Conceicao, a concludere una giornata storta per i bianconeri.

Le scelte degli allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic. All. Thiago Motta. Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola.

Primo tempo

Come previsto, il pallino del gioco è subito nella mani della Juventus, che tramite il giro palla prova a stanare un Cagliari dall'atteggiamento prettamente difensivo. Il primo pericolo per i rossoblù lo porta Savona con un tiro-cross respinto da Scuffet. Al 12' Gatti colpisce di testa sugli sviluppi di un angolo, la sfera finisce sul fondo ma dopo un leggero tocco di mano di Luperto. Dopo aver rivisto l'episodio al Var, l'arbitro Marinelli fischia rigore in favore dei bianconeri. Sul dischetto si presenta Vlahovic, che firma l'1-0 ed esulta mostrando la maglia dell'infortunato Bremer. Passano pochi secondi e la Vecchia Signora quasi non raddoppia immediatamente con Koopmeiners, che dopo un recupero palla conclude di un soffio alto. La reazione dei sardi arriva al 19', con un contropiede da corner in favore per i locali che termina con il destro largo di Piccoli. Inquadra il bersaglio grosso invece Conceicao un minuto più tardi, quando impegna Scuffet. Scuffett che al 26' deve superarsi sul mancino da posizione invitantissima di Koopmeiners. Piano piano gli ospiti cercano di mettere la testa fuori dalla sabbia, anche con buone trame e coraggio in ripartenza, ma Di Gregorio non corre mai grossi rischi. E così la prima frazione va in archivio sull'1-0 in favore dei ragazzi di Thiago Motta.

Secondo tempo

In avvio di ripresa c'è Fagioli per Koopmeiners (out per una botta al costato). Pronti via e lo sprint impressionante di Conceicao semina il panico fra le maglie rossoblù, ma il traversone per Vlahovic è troppo arretrato e il serbo non riesce ad impattare in maniera efficace. Al 51' è invece il neoentrato Fagioli è rendersi protagonista con un destro velenoso. Prime sostituzioni per Nicola, che toglie Augello e Viola, inserendo al loro posto Luvumbo e Gaetano. Proprio Luvumbo al 59' spaventa Madama con un tiro salvato da Gatti nei pressi della linea di porta. Thiago Motta non è contento della sua squadra e allora corre ai ripari, mandando in campo McKennie e Douglas Luiz per Locatelli e Thuram, e poco dopo anche Danilo per Savona. Il più vivo fra i padroni di casa è senza dubbio Conceicao, che al 69' chiama all'intervento Scuffet. Il portiere dei sardi deve sporcarsi i guantoni sulla conclusone defilata di Vlahovic. Ultime sostituzioni da una parte e dall'altra: nella Juve ecco Yildiz, nel Cagliari tocca a Mutandwa e Deiola. Al 78' Vlahovic, dopo la respinta di Scuffet sul destro di Douglas Luiz, si divora il 2-0, spedendo clamorosamente il pallone contro i tabelloni luminosi. All'87' l'episodio che cambia tutto: Douglas Luiz entra in maniera scomposta su Piccoli, Marinelli va a rivedere l'episodio e decide per il rigore. Marin dagli 11 metri non sbaglia e riporta il risultato in parità. Trascorre qualche secondo e la Juve resta in 10 per l'espulsione di Conceicao, ammonito per la seconda volta per simulazione. Sono otto i minuti di recupero, i bianconeri attaccano, ma la chance da gol c'è l'ha Obert, che da fuori area colpisce palo. Anche Fagioli prende il legno direttamente da corner, poco prima del triplice fischio.

