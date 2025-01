Bologna-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi

Bologna, 9 gennaio 2025 – Trasferta vietata ai tifosi della Roma in vista del match di domenica al Dall’Ara contro il Bologna (calcio d’inizio ore 18). Così è stato deciso dal Comitato Sicurezza Manifestazioni Sportive, assieme alle Prefetture competenti: il divieto di vendita dei biglietti riguarda tutti i residenti nella regione Lazio. I tagliandi già venduti saranno annullati.

Una decisione dipesa anche dai disordini di domenica scorsa durante il derby tra Roma e Lazio, che hanno causato gravi problemi di ordine pubblico.

Il divieto alla trasferta coinvolge infatti entrambe le squadre della capitale e riguarderà, oltre a Bologna-Roma, anche le sfide tra Hellas Verona e Lazio (in programma il 19 gennaio), Udinese-Roma (26 gennaio) e Cagliari-Lazio (3 febbraio).

Provvedimento analogo per la partita di basket, in programma sempre domenica a Bologna tra Virtus e Napoli (ore 20.45 in Fiera): in questo caso, è stato imposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella regione Campania.

Tornando al calcio, nel mentre, prosegue con entusiasmo la prevendita in vista della sfida contro i giallorossi: ad oggi, saranno oltre 26mila i cuori rossoblù presenti sulle tribune per assistere a quello che a tutti gli effetti rappresenta un crocevia fondamentale per la corsa all’Europa della squadra di Vincenzo Italiano.