Bologna, tegola Odgaard: il danese fuori un mese per infortunio

Bologna, 6 febbraio 2025 – Un'altra tegola per il Bologna. Dopo Orsolini e Ferguson, si ferma anche Jens Odgaard. Il danese, uscito malconcio dalla sfida di Bergamo sul finire di primo tempo (dopo un tentativo di recupero lampo su Zappacosta), si è sottoposto ad esami specifici nelle ore successive alla partite per capire l'entità dell'infortunio, e la diagnosi, in seguito a questi, non è stata affatto morbida per l'attaccante rossoblù.

"Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 4 settimane", così ha scritto il Bologna nel suo report quotidiano, mettendo nero su bianco una notizia che tifosi, mister e compagni, avrebbero fatto volentieri a meno di sapere, vista l'importanza di Odgaard nello scacchiere di Vincenzo Italiano: l'uomo in più, il giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco, con i suoi inserimenti e le sue conclusioni verso la porta. E, soprattutto, i suoi numeri - 3 gol e 4 assist in stagione - per nulla banali.

Un'assenza che peserà, eccome, con l'ex AZ Alkmaar che sarà costretto a saltare le sfide contro Lecce (questa domenica alle 18 al Via Del Mare), Torino (venerdì 14 febbraio in anticipo al Dall'Ara), Parma, il recupero contro il Milan del 26 e, probabilmente, anche il match interno col Cagliari del prossimo 2 marzo, anche se si farà di tutto per provare a stringere i tempi di recupero e di riaverlo quanto prima.

Dopo la notte da sogno di Bergamo, con il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, l'amara realtà e la conta degli infortunati. Toccherà ora a Vincenzo Italiano riuscire a sopperire all'assenza di Odgaard nel modo migliore, continuando a garantire qualità e quantità alla manovra dei suoi.

Nel mentre, Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini continuano ad allenarsi a parte, e provano a mettere nel mirino la sfida contro il Toro, anche se è ancora presto per capirlo.

In mattinata, inoltre, è stato designato l'arbitro della gara di domenica in Salento: fischierà Fourneau di Roma, assistito da Cecconi e Bercigli, con quarto uomo Rutella e addetti VAR Fabbri e Meraviglia.