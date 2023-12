Euforia Bologna, la carica dei tifosi pronti per Udine

Bologna, 26 dicembre 2023 – Euforia Bologna, in vista di Udine, con un pizzico di preoccupazione per capire chi potrà giocare sulle fasce.

Dopo due giorni di stop, il Bologna di Thiago Motta si è ritrovato a Casteldebole guardando e riguardando una classifica che brilla.

Il Bologna fa festa con i suoi tifosi dopo lo scontro diretto con l'Atalanta del 23 dicembre (Ansa)

Vero che il Bologna era quarto anche prima del confronto con l’Atalanta (ma sfruttando l’anticipo, la Fiorentina aveva messo la freccia), ma adesso c’è anche un terzo posto, occupato dal Milan, a sole due lunghezze.

Roba da non dormirci la notte perché nessuno, dopo le partenze eccellenti di Arnautovic, Dominguez e Schouten, avrebbe immaginato una situazione del genere.

Soprattutto perché i due centrocampisti erano i pilastri del gioco di Thiago che ha ribaltato la squadra come un calzino, ottenendo non solo il massimo, ma pure qualcosa che non era immaginabile.

E si scalda il tifo per Udine dove, il Bologna, chiuderà il 2023. Sono già più di 2.300 i supporter rossoblù che hanno acquistato il biglietto per sabato.

Ma alla fine i rossoblù al seguito dovrebbero essere anche più di tremila.

E la preoccupazione? E’ legata all’infortunio di Ndoye. Domani lo svizzero sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, ma è previsto lo stop di almeno un mese.

Con Karlsson ancora non disponibile, Thiago avrà Saelemaekers e Orsolini. Con l’Orso che è tornato a disposizione dall’ultimo turno, ma che ovviamente non ha i novanta minuti nelle gambe.

Non è da escludere l’idea che il buon Thiago Motta finisca per estrarre un altro coniglio dal suo cilindro fantastico. Chi sulla fascia? Ovviamente Urbanski.

Pensando che, per esempio, proprio Thiago, con le sue scelte, ha dimostrato di avere non solo un ottimo portiere quale il polacco Skorupski, ma anche un’alternativa di tutto rispetto qual è Ravaglia.

Vincere anche a Udine, dopo aver messo in fila i successi (per certi versi clamorosi) con Roma, Inter (in Coppa Italia) e Atalanta, vorrebbe dire blindare sempre più saldamente quel quarto posto che potrebbe significare Champions League. Una coppa, che il Bologna, finora ha sempre visto in tivù. Ma che, per quello che sta continuando a produrre, meriterebbe ampiamente.