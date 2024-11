Bologna-Venezia 3-0, Ndoye e Orsolini abbattono i lagunari

Bologna, 30 novembre 2024 – Il Bologna riscatta le ultime due sconfitte contro Lazio e Lille e travolge il Venezia 3-0. Servono due rigori però ai rossoblù per sbloccarla: il primo lo segna Ndoye, il secondo Orsolini. Nel finale il terzo gol per la squadra di Italiano lo segna ancora Ndoye.

Finalmente Ndoye

Italiano conferma la coppia difensiva Lucumi-Beukema, davanti turno di riposo per Orsolini con Karlsson che completa il tridente insieme a Ndoye e Castro. Nel Venezia Nicolussi Caviglia stringe i denti ed è titolare in mediana, parte fuori Ellertsson mentre davanti è intoccabile Pohjanpalo. Al quarto d’ora prima chance del match per il Bologna: Ndoye sgasa sul lato destro dell’area di rigore e incrocia con il destro, fuori. Al 17’ il cross di Miranda è perfetto: si inserisce Odgaard, ma con il destro al volo spara alto. Al 20’ Haps tira giù Ndoye in area di rigore, è penalty: dal dischetto va lo stesso esterno svizzero, che spiazza Stankovic e fa 1-0. Reazione Venezia al 25’: Oristanio semina il panico sulla destra e serve a rimorchio Nicolussi Caviglia, destro di prima intenzione che termina fuori. Al 43’ ci prova Odgaard da fuori: mancino che finisce a lato di poco.

Il Bologna dilaga

Al 54’ clamorosa occasione da gol fallita da Karlsson: errore in uscita del Venezia, Odgaard imbuca di prima per lo svedese che a tu per tu con Stankovic calcia malissimo passando di fatto la palla al portiere dei lagunari. Al 58’ sinistro insidioso dalla distanza di Odgaard: respinge Stankovic. Al 68’ altro calcio di rigore per il Bologna, Dallinga anticipa Idzes che lo colpisce in pieno: dal dischetto questa volta va Orsolini, che batte centralmente Stankovic per il 2-0. Al 71’ il Bologna dilaga: Moro in verticale per Orsolini, cross di prima per Ndoye che di prima intenzione fa 3-0. Sussulto del Venezia all’81’, cross di Oristanio per il destro al volo incrociato di Pohjanpalo: respinge Skorupski. Non c’è più tempo, il Bologna travolge il Venezia 3-0!