Il Bologna vola e vince 2-0 contro il Verona: la grande festa rossoblù

Bologna, 23 febbraio 2024 – Un febbraio da sogno per il Bologna di Thiago Motta, che dopo le vittorie contro Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio trova i tre punti anche contro il Verona, battuto per 2 a 0 grazie alle reti di Fabbian, nel primo tempo, e di Freuler nella ripresa. La classifica continua ad essere bellissima: 48 i punti in totale, con la formazione di Thiago Motta che in attesa dell’Atalanta si regala un quarto posto in solitaria.

L'esultanza dei rossoblù: il Bologna vince 2-0 contro il Verona

Le scelte dei due allenatori

Nuova panchina per Calafiori nel Bologna, con Lucumi confermato come centrale di sinistra al fianco di Beukema. Rientra Freuler in mediana, fiducia a Fabbian. Davanti rientra tra i titolari Ndoye, che ha la meglio su Saelemaekers. Nel Verona Centonze è il terzino destro, in attacco c’è Swiderski con Suslov, Noslin e Folorunsho alle sue spalle.

La partita

Pochi minuti dentro la gara ed ecco il primo colpo di scena: Abisso si infortuna ad un piede e Camplone, quarto uomo, è costretto a sostituirlo, con il gioco che si ferma per oltre cinque minuti. Poi, ecco la ‘ripartenza’ della partita, anche se i ritmi non riescono ad alzarsi. Ci pensa Fabbian, a metà ripresa, ad aumentare la temperatura del Dall’Ara: calcio d’angolo che Orsolini riesce a ribattere in area di rigore, dove la zampata più lesta è quella del classe 2003, alla quarta rete in campionato, tutte arrivate tra le mura amiche. Al 35’ si sveglia anche Zirkzee, che suggerisce per Orsolini: chance sprecata. Nel finale, invece, ecco l’accelerazione di Ndoye; dribbling stretto tra due avversari e destro potente, sul quale Montipò è pronto.

Ripresa al via con il Bologna che spinge alla ricerca del doppio vantaggio, sfruttando maggiormente i calci d’angolo: dopo otto minuti una combinazione da corner porta Beukema a colpire di testa, senza però inquadrare lo specchio. Il Verona prova a rimetterlo in partita Skorupski, con il portiere polacco che al 19’ regala impunemente palla a Noslin, che non ci pensa un secondo di troppo a calciare di prima intenzione da oltre venti metri, non trovando però il pareggio.

Ma, un minuto dopo, ecco la rete che mette in ghiaccio la gara: sviluppo in avanti dei rossoblù, Fabbian si vede arrivare un pallone in area che crossa al centro, dove puntuale è l’inserimento di Freuler, alla sua prima gioia in maglia Bologna. Gara chiusa e spazio ai cambi: tra questi anche Karlsson, accolto da un’ovazione al momento del suo ingresso e nuovamente in campo dopo oltre tre mesi dall’ultima apparizione. Sul tramonto della gara Skorupski difende strenuamente la sua porta inviolata, opponendosi in maniera perfetta alla conclusione di Henry, nata dopo una ripartenza gialloblù condotta da Lazovic. Il recupero non regala particolari emozioni: quinta vittoria di fila per il Bologna, febbraio da incorniciare.

Rivivi le emozioni del match

Il tabellino della gara

Bologna-Hellas Verona 2-0 Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch (30’ st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Fabbian (370 st El Azzouzi), Freuler (37’ st Aebischer), Ferguson; Orsolini (30’ st Lykogiannis), Zirkzee, Ndoye (37’ st Karlsson). A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Calafiori, Moro, Urbanski, Odgaard, Saelemaekers. Allenatore: Motta. Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze (13’ st Tcharchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda (37’ st Dani Silva), Serdar; Suslov, Noslin (37’ st Henry), Folorunsho (42’ st Lazovic); Swiderski (13’ st Mitrovic). A disposizione: Chiesa, Perilli, Balahyane, Bonazzoli, Charlys, Coppola, Tavsan, Vinagre. Allenatore: Baroni. Arbitro: Abisso di Palermo (dal 11’ pt Camplone di Pescara) Reti: 27’ pt Fabbian, 20’ st Freuler Note: ammoniti al 20’ pt Freuler, al 51’ pt Duda, a 24’ st Ferguson, al 34’ st Cabal per gioco scorretto. Recupero 8' e 3'.