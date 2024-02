La Champions infiamma Bologna, Motta: “Giochiamo per qualcosa di più grande di noi”

Bologna, 22 febbraio 2024 – Entusiasmo e consapevolezza. Sempre coi piedi per terra. Dopo le quattro vittorie consecutive, arriva per il Bologna di Thiago Motta l’ultimo esame di questo febbraio, quello di domani sera al Dall’Ara contro l’Hellas: “Il Verona è in forma, sono in un buon momento. Sanno chiudersi, ma non solo. Dovremo stare attenti alle ripartenze, sarà una grande partita. L’impressione è che con il mercato siano diventati più solidi”.

Thiago Motta alla vigilia della sfida col Verona: "Ringrazio i tifosi per l'affetto, in particolare Giovanni Bertelli per la petizione"

Leggi anche: I tifosi aspettano il pullman del Bologna a Casteldebole dopo la vittoria contro la Lazio

L’altra partita, quella del rinnovo, si gioca invece su fronti meno ‘tradizionali’, con il popolo rossoblù che ha lanciato una petizione per trattenere Motta a Bologna un altro anno: “Ringrazio tantissimo i tifosi per il loro affetto e in particolare G iova nni Bertell i. Sono sicuro che anche loro pensano a domani, a fare una bella prestazione contro il Verona. Quando sarà il momento di prendere una decisione questi fattori avranno un peso, perché sono sì un professionista, ma sono umano, con un lato emotivo. Ma ora è tempo di pensare solo al Verona e di fare un'altra grande partita per rendere felice i tifosi".

Un Dall’Ara che si preannuncia pieno: “La risposta dei nostri tifosi conta tantissimo. Per noi è una grande responsabilità, giochiamo per dare soddisfazione alla nostra gente. Ormai giochiamo per qualcosa di più grande di noi”

Per quel che riguarda l’undici titolare, Calafiori resta in ballottaggio con Lucumì: “Calafiori può giocare sia centrale sia terzino, possono giocare anche insieme. Entrambi stanno bene e meritano di giocare. Sanno di potere fare la differenza anche a gara in corso”. La vittoria contro la Lazio ha messo in mostra anche un Urbanski più maturo: “Sta migliorando perché è consapevole delle sue possibilità. È riuscito così a conquistare la fiducia dei compagni”.

Primavera: esonerato Vigiani

Intanto, il Bologna comunica l’esonero di Luca Vigiani, tecnico della primavera rossoblù, al momento penultima in classifica. Al suo posto torna Paolo Magnani. Questa la nota del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della squadra Primavera Luca Vigiani, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La squadra da oggi è affidata a Paolo Magnani, già presente nell’organico del Settore Giovanile”.

I convocati

Questi i convocati di Thiago Motta per la gara di domani sera contro il Verona:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.