Calciomercato Bologna, piace la punta Mikautadze. Sartori: “Zirkzee andrà via al 99,9%”

"Per quanto riguarda Zirkzee, c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via – ha detto Sartori –. Calafiori lo abbiamo preso 12 mesi fa, vorremo tenerlo, vediamo le evoluzioni del mercato”.

Per entrambi il Bologna è aperto a valutare proposte: per quel che riguarda Zirkzee, forzate, dal momento che il prossimo mese sull’olandese peserà la spada di Damocle della clausola rescissoria da 40 milioni, dei quali 24 entrerebbero nelle casse rossoblù.

Per quel che riguarda Calafiori, tra i pochi a salvarsi dalla debacle azzurra agli Europei, ci sono gli interessamenti di Atletico Madrid e soprattutto di Arsenal, United (come Zirkzee), Tottenham e Chelsea: e la dirigenza rossoblù, in caso di proposte intorno ai 50 milioni, ha manifestato l’intenzione di aprire alla trattativa, chiusa invece alla quotazione di 30 milioni proposta dalla Juventus.

Intanto la dirigenza rossoblù prova a mettere fretta a Zirkzee: anche perché Pavlidis (25) dell’Az è sfumato, sbarcato domenica a Lisbona, pronto a firmare per il Benfica, mentre Strand Larsen (24) è a un passo dal Wolverhampton. Sartori marca stretto Ioannidis (24) del Panathinaikos, aspettando che calino le richieste rispetto ai 25-30 milioni attuali e ha sondato il terreno.

La novità, per l’attacco, è il nuovo sondaggio con il Metz per Mikautadze (23), attaccante rivelazione della Georgia agli ultimi Europei, con 3 reti e 1 assist. Il Bologna lo aveva marcato a gennaio, decidendo di investire 12 milioni su Castro. Il Metz, club di Ligue 2, lo ha appena riscattato dall’Ajax per 12 milioni pronto a metterlo sul mercato e i rossoblù stanno cercando di capirne le quotazioni, posto l’interesse anche del West Ham, che potrebbe farne lievitare il costo rispetto all’ultima sessione di mercato.

Per la difesa, in caso di cessione di Calafiori, piacciono Pongracic (24) del Lecce, ma pure Bosko Sutalo (24) della Dinamo Zagabria, che Sartori portò all’Atalanta, con Martin Erlic (26) in uscita dal Sassuolo come alternativa.

A Casteldebole si cerca pure un esterno d’attacco, in caso di occasioni, e piace Cambiaghi (23). Inoltre si registra l’inserimento per il talento montenegrino Viktor Djukanovic (20) dell’Hammarby, conteso da Lazio e Como, autore di 11 reti in 25 presenze in Svezia.

Per il centrocampo, si attende invece la ripresa delle attività per valutare l’acquisto di un trequartista, di una mezzala o di un mediano.