Bologna, Castro e Dominguez convocati dall’Argentina

Bologna, 3 marzo 2025 – Le due stelline sudamericane del Bologna in nazionale. Santiago Castro e Benjamin Domiguez entrano nella lista dei 23 giocatori scelti dal ct dell’Argentina Scaloni per affrontare le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedranno l’Albiceleste impegnata il 21 marzo contro l’Uruguay e il 25 marzo contro il Brasile.

Per l’attaccante e l’esterno offensivo dei rossoblù si tratta della prima chiamata da parte della nazionale maggiore, una chiamata che arriva in un momento molto positivo per entrambi: anche se nell’ultimo impegno contro il Cagliari non hanno lasciato un segno tangibile sul match, nella sfida al Milan Dominguez ha fatto impazzire Jimenez mentre Castro ha lanciato la rimonta della squadra di Italiano, con un gol nell’area piccola da attaccante di razza.

Per la punta di Buenos Aires classe 2004 si tratta della prima stagione piena a Bologna, dopo l’arrivo sotto le Due Torri a gennaio 2024: per lui un solo gol nella passata stagione ma quest’anno in 27 partite con la maglia rossoblù sono già 7 le reti a referto con anche 5 assist. A questo bottino poi si aggiungono anche i due sigilli in Coppa Italia e ben 3 assist in sole due partite giocate nella competizione.

Per Dominguez invece, altro colpo del duo Sartori-Di Vaio, ad oggi sono 15 le presenze in Serie A, con 3 gol e un assist. Dopo il suo arrivo quasi a fine mercato dopo i problemi di Cambiaghi e un iniziale ambientamento, El Nene ha trovato minuti e diverse possibilità da titolare, impreziosite da giocate di classe, gol e servizi al bacio per i compagni. I due argentini avranno ora modo di cimentarsi anche tra i grandi e con la loro nazionale, insieme a diversi altri volti noti della Serie A come Paredes, Dybala ma anche Nico Paz e Perrone.