Che festa: in 500 a Casteldebole. E spunta la raccolta firme per Motta

Thiago e il Bologna a furor di popolo: la febbre rossoblù sale. Mentre un centinaio di tifosi, di ritorno dalla trasferta, accoglie con cori in stazione la squadra reduce dalla vittoria dell’Olimpico, spunta la petizione e la raccolta firme on line sulla piattaforma Change.org per convincere Motta a firmare il rinnovo di contratto. "Non svegliateci". Sono tanti i messaggi di questo tenore al triplice fischio dell’impresa in casa Lazio. Ma sono sempre di più, ormai, quelli convinti che non di sogno ma di realtà si tratti.

In un centinaio accolgono i rossoblù in stazione, e l’accoglienza si trasforma in festa grande a Casteldebole, dove la quota dei presenti, intorno alle 19.05, si attesa attorno a quota 500, con fumogeni e cori. "Portaci in Europa", cantano a Thiago. Ma arrivano anche i cori per Saputo e il responsabile dell’area tecnica Sartori, considerati i principali artefici insieme a tecnico e squadra del salto di qualità. Cori per squadra e giocatori, quando si avvicinano ai cancelli per salutare e ringraziare i tifosi dell’accoglienza e pure mentre escono dai cancelli con le rispettive auto. E se tecnico e società ancora non rompono il silenzio sul quello che sarà il futuro del tecnico, trincerandosi dietro alla frase "Quando ci saranno novità le saprete", il tifo prova a rompere il muro. Che tra tecnico e parte del mondo ultras rossoblù non siano sempre state rosa e fiori è un dato di fatto. Specie nel primo mese. A tutt’oggi, nonostante il percorso, manca un coro di gratificazione per il tecnico, al quale al più viene chiesto di trascinare il Bologna in Europa. "Ma io non sono qui per chiedere, ma per dare", aveva risposto pochi giorni fa Motta, a chi ha provato a chiedergli dello stato d’animo al riguardo. Non di solo mondo ultras è fatto il contorno del Bologna. Così, Giovanni Bertelli, ha aperto una petizione su change.org, con tanto di lettera e preghiera: "Le tue capacità tattiche, il tuo spirito vincente e la tua capacità di motivare i giocatori sono stati elementi fondamentali per quanto di bello si è visto fino ad oggi su tutti i campi d’Italia. Ti chiedo di prendere in considerazione questo umile appello come espressione di un desiderio: di vederti continuare come allenatore del Bologna Football Club 1909".

Bologna non dimentica. Neppure Renzo Uliveri, al quale alcuni tifosi hanno recato visita in ospedale dopo il recente malore: "Mi hanno reso felice, a presto a San Miniato o a Bologna", ha postato il numero uno dell’asso allenatori, uno dei principali sostenitori di Thiago e del Bologna.