Coppa Italia, Empoli-Bologna al primo round di semifinale: Castro assente

Bologna, 31 marzo 2025 - Empoli, primo round: Bologna, la semifinale ti aspetta. Domani sera, 1 aprile, al Castellani (calcio d'inizio alle 21) una serata che il popolo rossoblù attende da 26 anni (oltre un quarto di secolo fa), con la prima delle due partite che valgono la fin a le di Coppa Italia, l'altra, il ritorno al Dall'Ara, è fissato per il 24 aprile, ma ci sarà tempo per pensarci.

Avanti per grado, un passo alla volta, come i rossoblù hanno fatto sempre quest'anno: una crescita costante che ha portato oggi la band di Italiano da sola al quarto posto, a -2 dall'Atalanta terza. Ma intanto sognare è lecito, anche in coppa, dove mai negli ultimi anni il Bologna era arrivato così avanti e così carico, dopo aver fulminato il Monza agli ottavi e l'Atalanta a Bergamo nei quarti. Di fronte l'Empoli, che invece ha fatto secca la Juve, ma che in Serie A arranca, terzultimo, nel pieno della lotta per non retrocedere. Domani, però, sarà tutta un'altra storia: niente calcoli di classifica sullo sfondo, ma stessi sogni e ambizioni.

Castro non ci sarà

E probabilmente anche Santi Castro sognava di esserci ad Empoli, dopo aver saltato sabato il match in Laguna con i rossoblù corsari grazie all'ennesima zampata dell'Orso, invece l'argentino non ci sarà: il problema al piede che già lo aveva tenuto ai box con la Nazionale, lo costringe a saltare anche l'andata di semifinale di Coppa Italia. Tornano invece a disposizione sia Lykogiannis, che De Silvestri, out sabato al Penzo.

"Santi non ci sarà, non vale la pena rischiarlo - spiega Italiano, che conferma già quanto anticipato venerdì scorso pre-Venezia -. Ci seguirà da tifoso". L'alternativa, anche contro i toscani, si chiama Dallinga. "Thijs a Venezia non era partito benissimo, poi l'ho visto meglio col passare dei minuti, più attivo. Dopo tanto tempo fuori non è mai facile, ma c'è fiducia, l'attacco è nelle mani di attaccanti che si stanno muovendo bene. Aver visto confezionare il nostro gol da parte di quei tre là davanti è una bella cosa: da qui alla fine siamo tutti responsabilizzati".

Oltre 4mila rossoblù al Castellani

Oltre quattromila i cuori rossoblù domani presenti sulle tribune del Castellani: l'ennesimo esodo di una stagione fin qui da incorniciare. Anche lontano dal Dall'Ara, il Bologna potrà fare comunque affidamento sul suo dodicesimo uomo. "Ringrazio la gente che era ieri è venuta al centro sportivo - prosegue il mister -, questa vicinanza ci dà davvero una grande energia, e dobbiamo dare tutto anche per tutti loro, per chi ci sta vicino. È bello essere arrivati dove siamo, un grande orgoglio. E ora siamo arrivati anche ad avere una classifica bellissima, e cercheremo di fare di tutto per rimanerci. Adesso però la concentrazione è tutta per domani, una partita troppo importante, visto che in palio c'è una finale e da tantissimi anni siamo lontani da qualcosa di prestigioso. I ragazzi? Li ho visti concentratissimi".

Se le avessero detto, a luglio, he avrebbe giocato una semifinale? A domanda, così ha risposto Italiano. "Ci speravo, la società me ne ha sempre parlato fin dall'inizio e mi fa piacere ora vederli felici e contenti per questo percorso: ci speravo. Ci andiamo a giocare tutte le nostre carte".

Prima di chiudere, un ultimo appunto sull'Empoli, che quest'anno, sia all'andata che al ritorno, è stata una delle poche squadre a riuscire a fermare i rossoblù (due pareggi, entrambi per 1-1). Un gruppo giovane, leggero di testa e per questo difficile da affrontare. "Bacci, Marianucci, Tosto, Konatè... tutti ragazzi che sono arrivati in semifinale di Coppa Italia con merito, gente pericolosa che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Conosciamo il valore dell'Empoli, in più giocheremo in un campo tosto e difficile, dove tutti fanno fatica, e mi aspetto questo tipo di partita: ostica e complicata".

Arbitra Zufferli di Udine, assistenti Scatragli e Moro. Quarto uomo Doveri, al VAR Chiffi e Di Paolo.

I convocati della sfida

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.