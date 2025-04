Coppa Italia: Empoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 1 aprile 2025 – Primavera piena, diciotto gradi, un sole che già morde. Sul cielo di Casteldebole c’è ancora la scia invisibile delle bandiere del popolo rossoblù che domenica ha giurato eterno amore a Vincenzo Italiano e a suoi ragazzi chiedendo loro di riscrivere la storia.

Vincenzo Italiano saluta e ringrazia gli oltre mille tifosi che domenica sono andati a Casteldebole per caricare la squadra (Schicchi

E la storia questa notte passa dal Castellani, atto primo della semifinale di Coppa Italia (gara di ritorno il 24 aprile al Dall’Ara) contro un Empoli che può diventare tostissimo se solo si commette l’errore di considerarlo un avversario abbordabile. "Di sicuro l’errore di sottovalutare l’avversario non lo commetteremo – mette subito i puntini sulle i Italiano –. Basta vedere il cammino che ha fatto l’Empoli per arrivare in semifinale (eliminate Torino, Fiorentina e Juve, ndr). E poi il Castellani è un campo in cui ho sempre sofferto. Quindi mi aspetto una sfida dura, che richiederà la massima concentrazione: dobbiamo giocarla al massimo delle nostre potenzialità per dare un senso alla gara di ritorno".

Lo stadio si chiama Castellani ma stanotte sarà una succursale del Dall’Ara vista l’onda dei cinquemila bolognesi presenti sulle gradinate. Ecco un aspetto a cui Italiano si mostra particolarmente sensibile. "Prima di Venezia avevo detto che avremmo fatto di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi a cui era stata negata la trasferta ed è quello che sul campo è successo – ricorda il tecnico rossoblù –. Adesso voglio ringraziare, a nome mio, dei calciatori e della società, tutta la gente che domenica è venuta al campo (foto) per starci vicino (video). E’ bello essere arrivati in semifinale e adesso ci tengo tantissimo ad arrivare fino in fondo. E dopo aver visto tanti bambini, donne, perfino anziani che sono venuti ad incitarci dico che questa mia voglia è triplicata".

C’è l’aspetto emotivo e c’è quello tecnico. La notizia era nell’aria ma da ieri all’ora di pranzo è ufficiale: il convalescente Castro non sarà della partita. "Santi verrà con noi a tifare – rivela Italiano –. Sta meglio, ma non vale la pena rischiarlo". Probabile che, come già al Penzo, la maglia di centravanti finisca questa notte sulle spalle di Dallinga. "Thijs domenica non è partito benissimo –osserva il tecnico –, ma nella ripresa l’ho visto più attivo. Mancava da tanto tempo, ma ho fiducia. Ed è bello vedere che il gol sia stato confezionato dai tre attaccanti". Il gol in questione è la gemma di Orsolini, rifinita in Laguna dai piedi di Dallinga e Cambiaghi.

A proposito: anche il Castellani sarà terra di conquista per Orso (che nell’ottobre 2023 rifilò una tripletta all’Empoli, ma era campionato e si giocava al Dall’Ara)? Vago: "Riccardo ha solo confermato la capacità di essere decisivo". Più loquace sulla scelta tra i pali: "Skoruspki sta vivendo un momento di grazia, è in uno stato di forma superlativo".

Il resto della formazione è pieno di asterischi, tutti legati ai tempi di recupero strettissimi tra Venezia e Empoli. "Tanti sono ancora stanchi, vediamo chi recupererà energie ma posso contare su forze fresche", butta lì il tecnico.

Flash sull’estate a Valles: "Se a luglio potevo immaginare di giocare una semifinale di Coppa Italia? Ci speravo. E anche i dirigenti e il presidente fin da allora mi parlavano della speranza di arrivare in fondo in questa competizione".

La probabile formazione dell’Empoli

Empoli (3-4-2-1):

12 Seghetti - 22 De Sciglio, 35 Marianucci, 31 Tosto - 7 Sambia, 5 Grassi, 36 Bacci, 13 Cacace - 29 Colombo, 10 Fazzini - 90 Konate.

In panchina: 23 Vasquez, 1 Silvestri, 98 Brancolini, 2 Goglichidze, 21 Viti, 11 Gyasi, 24 Ebuehi, 3 Pezzella, 18 Kouame, 20 Kovalenko, 89 Campaniello, 17 Solbakken, 99 Esposito. All.: D'Aversa.

La probabile formazione del Bologna

Bologna (4-2-3-1):

1 Skorupski; 22 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda; 8 Freuler, 19 Ferguson; 11 Ndoye , 21 Odgaard, 30 Dominguez; 24 Dallinga.

In panchina: 34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 15 Casale, 5 Erlic, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 6 Moro, 39 Pedrola, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi, 18 Pobega, 7 Orsolini, 14 Calabria, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri. All.: Italiano

Dove vederla in tv

Diretta TV su Canale 5 dalle 21, oltre che in live-streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Arbitro

Conduce Zufferli di Udine