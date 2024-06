Euro 2024, quanto Bologna nella Svizzera: l’Italia affronterà tre rossoblù

Bologna, 28 giugno 2024 - Una Svizzera 'alla bolognese'. E' questo il menu servito sul piatto dell'Italia domani, sabato 29 giugno, per gli ottavi di finale degli Europei contro la Svizzera.

Se da una parte non ci sarà lo squalificato Riccardo Calafiori, assoluto protagonista di queste prime partite con la maglia della Nazionale, dall'altra a trascinare la Svizzera ci saranno i giocatori del Bologna Freuler, Ndoye ed Aebischer.

Gli effetti di un Bologna formato Champions League contagiano anche i calciatori impegnati ad Euro 2024: in particolare, gli svizzeri rossoblù hanno già messo a segno due gol (Ndoye ed Aebischer) e tre assist (due Freuler e uno Aebischer) in tre, proclamandosi punte di diamante della nazionale di Yakin, che pure non manca affatto di talento.

Una Svizzera formato Bologna sarà quindi avversario ostico per l'Italia del ct Spalletti, orfana di uno dei suoi giocatori rivelazione. Niente attesa reunion, quindi, in campo tra Calafiori, Freuler, Ndoye ed Aebischer, tra il rammarico di tutti: giocatori e tifosi. Il centrale rossoblù, dopo l'avanzata prodigiosa e l'assist vincente servito a Zaccagni contro la Croazia, dovrà guardare i suoi compagni dalla tribuna.

Bologna prima per gol e assist a Euro 2024

Ma non solo Italia e Svizzera: tutti i calciatori rossoblù impegnati nella rassegna europea stanno facendo bene, segno che la magia della stagione appena conclusa con il Bologna non è stata frutto del caso. Affatto. Perché il Bologna è la squadra più rappresentata per gol e assist a Euro 2024: ben sette le azioni vincenti tra tutti i suoi componenti, sopra a big europee come Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona in questa speciale classifica. Numeri da capogiro, eppure la realtà dice che queste squadre saranno le dirette avversarie proprio dei rossoblù la prossima stagione in Champions League.

Anche Posch e Kristiansen saranno agli ottavi con le loro nazionali (rispettivamente Austria e Danimarca). Gli unici a godersi prima le meritate ferie saranno i polacchi Skorupski e Urbanski, pure protagonisti nell'ultima sfida giocata contro la Francia: il portiere con parate miracolose su Mbappè, mentre il talentino è stato schierato in attacco al fianco di Lewandowski.

Sirene mercato

A Casteldebole possono dormire sonni tranquilli, ma fino a un certo punto: il rovescio della medaglia è che le prestazioni dei rossoblù richiameranno l'interesse di tanti club europei sui propri talenti. Oltre alla Juve, da tempo su Calafiori, sembrano essersi mosse anche Inter e Manchester United su Dan Ndoye. Solo monitoraggi, al momento. Segno però che i calciatori sono pronti per uno scenario da Champions. Scenario in cui, però, l'anno prossimo ci sarà anche il Bologna: un fattore mica da poco.

Intanto, i tifosi rossoblù sono pronti a godersi serenamente Italia-Svizzera, con la strana sensazione, per una volta, di avere contro i 'propri' beniamini.