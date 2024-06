Europei a tinte rossoblù: il Bologna è la squadra con più gol e assist nella competizione

Bologna, 25 giugno 2024 - Gli effetti dell'annata da sogno dei rossoblù arrivano fino in Germania, a Euro 2024.

Il Bologna è infatti la squadra che è stata più coinvolta in gol e assist fino a qui in questa rassegna europea: con l'assist di Calafiori ieri per Zaccagni, che ha regalato all'Italia la qualificazione agli ottavi, in totale sono sette le azioni da gol a cui hanno partecipato i calciatori felsinei.

In questa speciale classifica, il Bologna figura addirittura sopra top team come Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, rispettivamente al terzo posto con 4 gol e al secondo a pari merito con 5 azioni. Numeri da capogiro, con alcune delle squadre migliori d’Europa che i rossoblù potrebbero affrontare la prossima stagione.

A quota un gol ci sono infatti Ndoye (contro la Germania) e Aebischer (che conta anche un assist, entrambi contro l’Ungheria all'esordio), mentre Freuler ha già messo a referto due assist, tra l'altro proprio per i suoi due compagni rossoblù. Un assist anche per Victor Kristiansen, in Danimarca-Inghilterra.

E poi ci sono Posch con l'Austria e Zirkzee con l'Olanda (ancora tenuto in naftalina dal ct Koeman). Gli unici a non partecipare al 'ballo' delle qualificate alla fase successiva saranno Urbanski e Skorupski, già eliminati con la Polonia ma entrambi titolari contro la Francia. Un piccolo antipasto estivo di quello che i calciatori felsinei vivranno la prossima stagione sotto le Due Torri con la Champions League.

Italia-Svizzera

Proprio agli ottavi, un curioso scherzo del destino metterà di fronte all'Italia una Svizzera formato 'rossoblù'.

Ndoye, Aebischer e Freuler si sono confermati non solo titolarissimi della nazionale elvetica, ma assoluti protagonisti. Non ci sarà però la rimpatriata con Calafiori: il difensore azzurro salterà per squalifica la gara già ad eliminazione diretta, dopo la percussione vincente che ha regalato proprio il passaggio del girone alla Nazionale, con il gol all'ultimo respiro di Zaccagni contro la Croazia.

Un'assenza importante per Spalletti, con il centrale del Bologna che si è confermato sui livelli visti durante la stagione. Tre gare del girone giocate con assoluta eleganza e personalità, macchiate solo da quell'autogol sfortunato contro la Spagna.

Mercato

Un bottino che non può lasciare indifferenti le big d'Europa: su Calafiori è forte da tempo la Juventus, mentre i rumors hanno parlato nei giorni scorsi anche di un possibile interessamento del Real Madrid.

Il Bologna prova a far muro, forte del contratto del calciatore fino al 2027. Anche Ndoye ha ricevuto sirene di mercato, dall'Inter, con Inzaghi che lo avrebbe individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia. "Il futuro? Ora non ci penso - ha commentato Dan a fine partita - Il calcio va velocissimo, un giorno sei al top e un altro ti ritrovi in basso. Adesso sono concentrato solo sull’Europeo e sulla Svizzera". Sicuro della permanenza, invece, Michel Aebischer: "A Bologna sono felice, voglio fare un’altra stagione (il suo contratto scade nel 2026, ndr), anche perché siamo una squadra di qualità e il prossimo anno faremo la Champions". Un tesoretto 'europeo' che anche il Bologna vorrà tenersi stretto.