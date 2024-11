Bologna Fc: Freuler e Beukema toccano le 50 presenze in rossoblù

Bologna, 28 novembre 2024 – Remo Freuler e Sam Beukema sempre più pilastri del Bologna. Entrambi i giocatori hanno infatti raggiunto un importante traguardo nella sfortunata serata di Champions League contro il Lille.

Sia il centrocampista svizzero che il difensore olandese hanno collezionato la 50^ presenza con la maglia rossoblù in gare ufficiali. Che il mediano elvetico sia un punto inamovibile dell’undici di Vincenzo Italiano è davanti agli occhi di tutti ma questa statistica conferma ancora una volta quanto Freuler sia imprescindibile per la squadra mettendo in campo corsa e dinamismo, oltre che una copertura fondamentale in fase difensiva. Un discorso analogo per Sam Beukema, che ha assunto un ruolo ancora più importante nella retroguardia del Bologna dopo la partenza di Riccardo Calafiori: arrivato nell’estate del 2023, il difensore olandese ex AZ Alkmaar ha disputato 42 partite in Serie A, 3 in Coppa Italia e 5 in Champions League con i colori rossoblù.

Due le reti messe a segno: la prima è arrivata il 20 dicembre di un anno fa, nei tempi supplementari della sfida contro l’Inter di Coppa Italia che valse il passaggio del turno al Bologna. La seconda l'11 febbraio scorso, nella partita casalinga di campionato contro il Lecce. "Le 50 presenze con il Bologna sono un traguardo importante nella mia carriera, e sono grato di poter difendere questi colori in ogni competizione. Anche nei momenti più difficili, il supporto del club e dei tifosi mi dà la forza per dare il massimo in campo. Continuerò a lavorare duramente per onorare questa maglia”. Intanto la squadra, all’indomani della sconfitta con il Lille al Dall’Ara, ha già ripreso ad allenarsi in vista della partita con il Venezia di sabato prossimo, con un programma di scarico in palestra per i più impiegati ieri ed esercitazioni d’attacco per gli altri. Seduta differenziata per Oussama El Azzouzi e Michel Aebischer, ancora alle prese con il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. I ragazzi di Italiano ritorneranno in campo poi domani alle ore 11 per la rifinitura prima del match contro i Lagunari che si giocherà dopodomani alle 20.45 al Dall’Ara.