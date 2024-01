Il mercato rossoblù. Se Van Hooijdonk va caccia al ’last minute’

Van Hooijdonk messo ko dall’influenza e nemmeno convocato per la sfida col Milan. Della serie: quando il diavolo ci mette lo zampino. Il diavolo in questione non è quello rossonero bensì le misteriose vie del mercato, che quando diventano sentieri tortuosi a volte presentano il conto di inconvenienti spiacevoli.

Van Hoojdonk è dal giorno in cui si è chiuso il mercato estivo che alla voce centravanti rappresenta il piano B: così B che a luglio Motta non lo ha nemmeno portato in ritiro a Valles. Fortuna ha voluto che da agosto ad oggi Zirkzee abbia sempre goduto di eccellente salute, perché in caso contrario, come hanno dimostrato le deludenti prove da centravanti del figlio d’arte Sydney, sarebbero stati guai seri. Sta di fatto che una squadra che non ha un centravanti di scorta da cinque mesi e che con l’arrivo di Castro potrà averlo solo da metà febbraio questa notte si troverà ad affrontare il Milan col Centravanti Unico, nonché obbligato: Joshua Zirkzee.

E Van Hoojdonk? La sua uscita alle ultime curve del mercato potrebbe liberare una casella che Sartori e Di Vaio punterebbero a riempire con l’ingresso di un attaccante ‘last minute’, pronto all’uso come soluzione ponte da qui a giugno. Sydney si è messo nell’ordine di idee di trovare altrove quegli spazi che qui gli sono negati, ma non essendo arrivate al momento offerte concrete sul tavolo di Casteldebole da qui a giovedì, quando il mercato chiuderà i battenti, il ragazzo potrà partire solo con la formula del prestito: sondaggi in tal senso sono arrivati da club turchi, olandesi e della serie B spagnola.

Da una sponda all’altra dell’oceano intanto continua il lavoro burocratico di Bologna e Velez per accelerare la conclusione, anche formale, dell’affare Castro: sistemati gli ultimi dettagli ogni giorno è buono per l’ufficializzazione.

Nel frattempo Sartori da qui a giovedì potrebbe perfezionare alcune operazioni in entrata per il vivaio. Nel mirino c’è un altro Karlsson, svedese pure lui, anche se di nome fa Kazper, è un 2005 e gioca nel ruolo di centrocampista. Kazper Karlsson gioca nell’Halmstad, con cui ha collezionato 45 presenze nell’ultima stagione, e ha il contratto in scadenza giugno, circostanza che rende l’operazione assai vantaggiosa.

Il tutto mentre si apprende che il diritto di ‘recompra’ fissato a 40 milioni con cui il Bayern può riacquistare il cartellino di Zirkzee è esercitabile solo in alcune finestre temporali: verosimilmente la prima sarà quella di giugno, ma in materia a Casteldebole non si lasciano sfuggire nemmeno un sospiro.