Il messaggio sui social. La serenata di Adani: "Bologna da incanto»

"Perché ho fatto quel video su Instagram? Perché sono entusiasmato dallo stile, dall’idea e dal calcio valoriale di Thiago. E credo che Bologna meriti la grandezza di una proposta di gioco che va ricondotta alla coppia Motta- Sartori". L’omaggio del giorno dopo è a firma di Lele Adani (foto). Ma il popolarissimo ex difensore che nel ruolo di commentatore è diventato un’icona di tutti gli appassionati passando da Sky alla Rai (senza dimenticare le performance su Bobo Tv), il meglio lo ha dato a caldo subito dopo la fine del match vinto in rimonta dai rossoblù. "Quando si gioca così bene a calcio non è giusto né perdere né pareggiare: è giusto vincere".

Questo l’incipit del video di un minuto pubblicato sulla propria pagina Instagram in cui Adani, in sgargiante t-shirt arancione, ha ritratto se stesso mentre dal salotto di casa assisteva estasiato alla vittoria. "E’ un sacrilegio non prendere tutti i punti quando si mostra un calcio paradisiaco come quello del Bologna: è entusiasmante. Vale la pena guardare la serie A per il Bologna: è uno spettacolo. A me dispiace per il Sassuolo che vinceva prima uno a zero e poi due a uno, ma il Bologna è un incanto, una meraviglia". E ancora, in un crescendo rossiniano: "Thiago, io ti ringrazio da amante e appassionato del calcio per quello che ci stai regalando: è un dono il tuo calcio, è un dono il tuo Bologna. Quando c’è il Bologna non esistono altri programmi; bisogna guardare giocare questa squadra. Viva il football, è onorato il gioco. Incredibile, incredibile: spettacolo, bisogna dirlo". E nessuno meglio di lui sa dirlo con quell’empatia mista a enfasi che negli anni ne hanno fatto, al di là delle doti da commentatore, un personaggio. Il peana pro-Bologna sui social è diventato virale.

