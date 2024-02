Thiago Motta al Barcellona? I blaugrana smentiscono: “Non seguiamo il Bologna”

Bologna, 5 febbraio 2024 – Mentre a Bologna è tornato forte l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Sassuolo di sabato sera, in Spagna continua a tenere banco la questione relativa al prossimo allenatore dei blaugrana, visto che l’attuale tecnico Xavi lascerà la panchina a fine stagione.

Tra i tanti nomi che erano stati fatti solamente pochi giorni fa (da Rafa Marquez a Klopp, passando per Tuchel e Alguacil) era presente anche quello di Thiago Motta, allenatore dei rossoblù con un passato da calciatore proprio al Barcellona. Quest’oggi, ai microfoni de La Vanguardia, quotidiano spagnolo, ha fatto il punto sul successore di Xavi Hernandez Deco, ex giocatore del Barça e attualmente direttore sportivo dei blaugrana, che ha dichiarato: “Non seguo il lavoro di Motta in maniera regolare, come non seguo il club italiano che allena”. Una dichiarazione che sembrerebbe frenare l’avvicinamento (o eventuale tale) di Thiago in Spagna, con altri allenatori più quotati, come Marquez (visto in Italia a fine carriera con il Verona): “Sì, è qui da noi – continua Deco – è giovane ma sta crescendo, migliorandosi molto. Continuerà a svilupparsi qui”. Barcellona lontano, resta da capire ancora per quanto considerati i riconoscimenti e i risultati che stanno arrivando in Emilia.

Bologna in campo e prevendite

Non solo questione extra campo: i rossoblù, battuto il Sassuolo, torneranno in campo nella giornata di domani per avvicinarsi alla gara contro il Lecce, la seconda delle tre che Orsolini e compagni affronteranno tra le mura amiche del Dall’Ara (per San Valentino arriverà a Bologna la Fiorentina). L’unico giocatore da recuperare è Dan Ndoye, oltre al lungodegente Soumaoro: lo svizzero dovrebbe rientrare in gruppo proprio domani, così da potere essere tra i convocati per domenica. Stesso esito per El Azzouzi, tornato in Italia dopo la Coppa d’Africa. Proprio in vista del doppio impegno casalingo contro Lecce (domenica alle 15) e Fiorentina (mercoledì 14 febbraio alle 19), il Bologna comunica dati sulla biglietteria che fanno ben sperare: per entrambe le sfide, infatti, è stata assicurata già la presenza di oltre ventimila spettatori, con la sfida contro i salentini che ha visto già esaurirsi la tribuna Kids Stand. Entusiasmo palpabile.