Motta e il futuro all’estero: la rivelazione di De Laurentiis

Bologna, 7 febbraio 2024 – Uragano De Laurentiis a Napoli. E rischia di attraversare anche Casteldebole. Il presidente del Napoli in conferenza stampa ha fatto il punto della stagione dei partenopei: tra i temi, anche il capitolo allenatore, tornando a parlare dell’incontro con Motta al termine della scorsa stagione, culminato con il rifiuto ai Campioni d’Italia da parte del tecnico rossoblù.

"Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori del Napoli – le parole del numero uno azzurro – Ho avuto con lui un colloquio di sei ore a Roma, ma mi disse che lui puntava ad allenare altre squadre di cui non faccio il nome fuori dall’Italia”.

Un’affermazione che Motta in primis non aveva mai rivelato, anzi. “Non commento le sue parole, non è il mio presidente” aveva detto Thiago dopo che De Laurentiis svelò per la prima volta il loro incontro per il casting estivo per la panchina del Napoli.

Clima teso

Il clima tra Motta e De Laurentiis non è dei più rilassati: già prima della rivelazione odierna del presidente partenopeo, Dario Canovi, padre del procuratore del tecnico, aveva escluso la possibilità Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà in Campania. Non verrebbe nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti". Resta da capire quali saranno gli altri progetti che ha in mente Thiago: i rumors di mercato danno Juve, Milan e Barcellona sul tecnico per giugno.

I bianconeri avrebbero allacciato i primi contatti, mentre il Milan da tempo segue il profilo del tecnico rossoblù per il dopo Pioli. I blaugrana invece, alla ricerca di un futuro allenatore dopo l’addio a fine stagione di Xavi, non sembrano intenzionati al momento a scegliere Motta (“Non seguo la sua squadra italiana”, aveva dichiarato qualche giorno fa il ds Deco).

Ad allontanare le voci e a tranquillizzare l’ambiente rossoblù, l’ad Claudio Fenucci, che durante la presentazione di Odgaard conferma che per Motta esiste soltanto il presente: “Ha in testa solo il Bologna, la cosa positiva che vedo sempre è che lui lavora come se avesse un contratto lungo con noi”.