Bologna Fc, Fenucci ci crede: “Inseguiamo il sogno Europa”. Odgaard scalpita: “Il piano di Motta per me”

Bologna, 7 febbraio 2024 - “Siamo lottando per un obiettivo importante, abbiamo deciso di mantenere alto il livello della rosa”. Le parole, a margine della presentazione di Jens Odgaard, sono quelle di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna: “Qualcosa andava fatto in attacco, e così è stato. Siamo tra le squadre che hanno speso di più, comperando giocatori pronti ma anche guardando al futuro. Quella di Castro è stata una trattativa complessa: il Velez voleva cederlo a giugno, siamo riusciti a convincerli”. Inseguendo un sogno, dunque, quello della qualificazione in Europa: “Ci sono diversi temi che ci portano ad avere fiducia, dal lavoro dello staff alla rosa che abbiamo, fantastica, passando all’entusiasmo che si è generato in città. Fattori che rendono possibile l’inseguimento del sogno di qualificarci per la massima competizione europea. Bisogna vivere il momento con serenità e consapevolezza: le carte in regola sono giuste per giocarsela fino alla fine”.

Il rinnovo di Motta

Condottiero di un Bologna da applausi è Thiago Motta, in scadenza a giugno: “Non ci sono novità, la cosa positiva che vedo sempre è che lui lavora come se avesse un contratto lungo con noi, ha in testa solo il Bologna. Si parla troppo del futuro suo e dei nostri giocatori, guarderei molto più al presente. Nei prossimi giorni, o nel giro di qualche settimana, incontreremo il suo agente. Una deadline? Non c’è, anche perché il lavoro che sta facendo è testimonianza dell’impegno giornaliero. Quando ci saranno novità significative le saprete subito”.

La chiusura è sulla Primavera rossoblù, zoppicante in questa prima parte di stagione: “Ci aspettavamo di più, è un campionato sensibile alle annate dei calciatori. La finalità principale è quella di costruire calciatori, anche attraverso percorsi esterni lontani da Bologna, tornando e rendendosi poi utili”.

Le parole di presentazione di Jens Odgaard

Queste invece le prime parole di Jens Odgaard, arrivato in prestito con diritto di riscatto (3,5 milioni di euro) dall’Az Alkmaar nel mercato di gennaio per rinforzare ulteriormente l’attacco: “Bologna è sempre stata una società che mi ha attirato, per storia e per modo di giocare. A gennaio si è concretizzata la possibilità di venire qui a giocare. Sapevo già di trovare un ottimo gruppo, ho spesso parlato con Beukema, siamo amici. Mi disse che era felice di questo trasferimento. Ho scelto di tornare in Italia perché per me Bologna rappresenta un’enorme occasione. C’è tanta competizione in avanti, mi hanno spiegato la filosofia che esiste qui, che bisogna dare il massimo in allenamento per entrare nell’undici titolare. Tutti in settimana danno il loro meglio, puntando a migliorare. Thiago mi ha subito preso da parte, spiegandomi cosa si aspetta da me e come soddisfare le sue richieste, nel suo ruolo è tra i top. Il ruolo? Posso giocare da punta, da dieci e da ala destra, voglio sfruttare ogni chance”.