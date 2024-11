Infortunio Dan Ndoye, buone notizie per il Bologna: nessuna lesione. Ecco quanto rimarrà fuori

Bologna, 11 novembre 2024 – Tre settimane. Questo il tempo previsto per il recupero di Dan Ndoye dall’infortunio patito durante Roma-Bologna. Il giocatore svizzero era uscito nel corso del primo tempo dopo essersi scontrato con il palo nel tentativo di intervenire su un cross rasoterra che aveva attraversato l’area piccola. La scivolata in corsa l’aveva portato a sbattere violentemente contro il legno, con l’uscita in barella dal campo che aveva fatto temere il peggio. In realtà gli esami a cui è stato sottoposto l’esterno elvetico non hanno evidenziato alcuna lesione ma soltanto un esteso ematoma alla gamba sinistra.

La ferita rimediata invece era già stata suturata ieri una volta che la squadra ha fatto ritorno in città in seguito alla vittoria dell’Olimpico. Per Ndoye ora inizierà il percorso di recupero: dopo alcuni giorni di riposo assoluto, il jolly offensivo inizierà poi il percorso terapeutico necessario. Fondamentale sarà la pausa per le nazionali, che consentirà allo staff medico rossoblù di avere oltre una settimana senza impegni per lavorare al recupero dello svizzero.

Ndoye potrebbe tuttavia saltare non solo la Lazio in trasferta ma anche la successiva contro il Lille, valida per la Fase Campionato della Champions League e in programma il 27 novembre al Dall’Ara. Al momento comunque è presto per avere un quadro preciso delle tempistiche esatte per rivedere un giocatore che finora si è rivelato molto importante per lo scacchiere tecnico di Vincenzo Italiano.

La partita di Roma, oltre alla tegola Ndoye, ha fatto tuttavia sorridere il Bologna, non soltanto per la vittoria ma anche per il primo gol in rossoblù di Jesper Karlsson e le 100 presenze ufficiali con la maglia del Bologna con 95 partite di Serie A e 5 incontri di Coppa Italia di Lorenzo De Silvestri. Il “Sindaco” riceverà una targa speciale dalla società proprio per celebrare questo traguardo.