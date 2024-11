Roma Bologna 2-3, doppio tris e la classifica sorride ai rossoblù

Bologna, 10 novembre 2024 – Il Bologna soffre, fatica in alcune occasioni in difesa ma conquista la terza vittoria consecutiva battendo la Roma a domicilio. La squadra di Italiano ha la meglio sui giallorossi per 3-2, grazie alle reti di Castro, Orsolini e Karlsson. Illusoria la doppietta di El Shaarawy per i ragazzi di Juric. Primi minuti di grande intensità ma con tante imprecisioni, con le due squadre che provano a prendere in mano il pallino del gioco senza riuscirsi. Il Bologna difende con ordine, con Lucumi che cerca spesso l’incursione palla al piede, uscendo dalla retroguardia. I rossoblù però faticano ad imbastire un’azione tale da impensierire gli avversari, soffrendo il pressing dei giallorossi.

All’8’ arriva la prima conclusione della squadra di Italiano, con un tiro al volo di Miranda, la cui esecuzione è pulita ma troppo centrale per una facile presa di Svilar. Il Bologna cresce comunque nella prestazione con il passare dei minuti, alzando il suo baricentro e provando a prendere la Roma nella trequarti campo dei capitolini. Gli uomini di Italiano prendono così man mano sempre più coraggio, cercando di prendere maggiormente il controllo del gioco. Dal canto suo i giallorossi invece puntano tutto su Dovbyk e sulla sua capacità di difendere il pallone per far salire la squadra. Al 20’ arriva la prima grande occasione per il Bologna: controllo a seguire di Orsolini che sulla fascia si libera del suo marcatore e scappa via sulla fascia, arrivando al limite dell’area per poi mettere una palla rasoterra che taglia tutta l’area piccola, con Ndoye che per poco non impatta il pallone sul secondo palo.

Nello scivolare però lo svizzero finisce proprio contro il legno, con Italiano costretto al cambio, con l’elvetico che esce in barella lasciando il posto a Karlsson. Passano pochi minuti e il Bologna trova al rete del vantaggio, legittimando la crescita dal punto di vista delle prestazioni: secondo calcio d’angolo consecutivo per i rossoblù, con Orsolini che mette in mezzo un corner tagliato sul secondo palo, in area piccola un batti e ribatti vede Castro più lesto di tutti nel tentare il tap in e a vincere il rimpallo che vede la sfera insaccarsi alle spalle di Svilar. E’ il gol che sblocca il risultato, con il Bologna che passa in vantaggio 1-0 all’Olimpico. La reazione dei giallorossi arriva al 30’ quando arriva la traversa di Soulé che in spaccata coglie il legno alto dopo una bella incursione di Koné che va in percussione sulla fascia. La difesa rossoblù tarda un po’ troppo a chiudere ma viene graziata. La squadra di Juric cerca così di aumentare la mole di gioco nella metà campo del Bologna, con i rossoblù che tuttavia si difendono con grande razionalità. Si arriva così agli ultimi minuti della prima frazione, con la Roma che chiude in attacco senza tuttavia trovare la via del gol.

Manganiello manda così le squadra negli spogliatoi sullo 0-1 a favore del Bologna dopo 3’ di recupero. La seconda frazione parte subito con una Roma molto aggressiva e Castro a cercare di far salire i rossoblù in una lotta testarda contro la retroguardia di Juric, con Italiano che si gioca il secondo cambio, inserendo Posch per De Silvestri ammonito. Al 55’ è la squadra di Italiano a rendersi pericolosa con un’azione insistita che termina con un tiro murato a Karlsson al limite dell’area piccola. Sul conseguente angolo però nulla di fatto per il Bologna. Juric prova a smuovere qualcosa inserendo Shomurodov per Soulé e poi Dahl e Baldanzi per Pisilli e Celik. Tra i due cambi però c’è un brivido per i rossoblù, con una punizione di El Shaarawy che esce di poco sopra l’incrocio dei pali difesi da Skorupski. Al 63’ però è proprio il numero 92 dei giallorossi a pareggiare i conti: cross di Mancini deviato da Karlsson che arriva sulla testa del Faraone, la sfera viene smanacciato al portiere polacco del Bologna che tuttavia non riesce ad impedire che il pallone si insacchi. É la rete dell’1-1.

La reazione del Bologna però è immediata con i rossoblù che trovano subito il gol del nuovo vantaggio: Castro cerca il cambio di fronte pescando Orsolini, con il numero 7 che va all’uno contro uno, eseguendo il suo movimento ad uscire per poi cercare un tiro sul secondo palo che viene deviato ma non fermato. La palla si insacca alle spalle di Svilar, con il punteggio che va così sull’1-2 a favore della squadra di Italiano. Il Bologna troverebbe anche la rete del 3-1, con il neo entrato Dallinga ma il gol viene annullato dopo la revisione del VAR per un tocco di mano dell’olandese. Il 3-1 a favore dei rossoblù però arriva qualche minuto dopo: è il 77’ e l’asse Miranda-Karlsson propone una bella trama offensiva, con lo spagnolo e lo svedese che si cercano e si trovano alla perfezione, grazie soprattutto all’ex Betis che con uno scavetto lancia Karlsson che controlla, entra in area e batte Svilar.

All’81’ però la Roma accorcia nuovamente le distanze, ancora con El Shaarawy che sigla la sua doppietta personale, questa volta con un tiro ad incrociare che si insacca all’incrocio, dove Skorupski non può arrivare. Italiano così prova a coprirsi e dopo il 2-3 inserisce Casale per Orsolini ma i giallorossi galvanizzati dalla seconda rete schiacciano il Bologna nella propria metà campo. Intanto il scorre e si arriva così nel recupero, con i 6’ decretati dall’arbitro Manganiello. I rossoblù si fanno rivedere proprio nell’extra time dalle parti di Svilar, con un’azione insistita di Dallinga che termina con una conclusione di poco larga. E’ l’ultimo sussulto della partita, il Bologna espugna l’Olimpico anche in questa stagione, termina 3-2 a favore della squadra di Italiano che continua la sua striscia di vittorie in campionato.

Il tabellino

Roma-Bologna 2-3

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik (16' st Dahl), Cristante, Koné (35' st Paredes), El Shaarawy; Soulé (13' st

Shomurodov), Pisilli (16' st Baldanzi); Dovbyk. In panchina: Ryan, Marin, Abdulhamid, Aboubacar, Le Fee. Allenatore: Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (1' st Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini (39' st Casale), Odgaard (23' st Fabbian), Ndoye (23' pt Karlsson); Castro 7 (23' st Dallinga). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Dominguez, Ferguson, Holm, Iling Junior, Lykogiannis, Moro, Urbanski. Allenatore: Italiano. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. RETI: 25' pt Castro; 18' st El Shaarawy, 21' st Orsolini, 37'st El Shaarawy, 32' st Karlsson. NOTE: Pomeriggio sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: De Silvestri, Miranda, Mancini, Karlsson, El Shaarawy. Angoli: 4-3 per la Roma. Recupero: 3'; 6'.