Roma-Bologna 2-3. Italiano: "Vittoria importante, contento per Karlsson"

Bologna, 10 novembre 2024 – Terza vittoria in altrettante partite in campionato per il Bologna di Vincenzo Italiano (foto), che sale a 18 punti in campionato cogliendo un altro successo lontano dal Dall’Ara in un match sofferto ma comunque portato a casa grazie ad una prestazione nel complesso più che buona da parte di tutta la squadra. Ed è proprio al gruppo che il tecnico di Karlsruhe ha voluto dare il merito del risultato: “E’ arrivata la vittoria che è la prima cosa su cui bisogna concentrarsi e non sull’individuale. Quello che conta è sempre la prestazione, abbiamo vinto su un campo difficile. Cercavamo la continuità di risultati perché in campionato stiamo andando bene”.

Italiano poi ha dedicato parole al miele per Jesper Karlsson, autore della terza rete dei rossoblù e di una prova convincente, evidenziando ancora una volta la sua stima per lo svedese: “Andiamo via da Roma con tantissimi aspetti positivi. Uno di questi è Karlsson che è arrivato con grande voglia quest’anno. Si è fatto male poi è tornato. Oggi ha segnato, ha fatto un’ottima prestazione lottando sempre, se lo merita e sono contento per lui. Il ragazzo dopo questo gol avrà un’iniezione di fiducia grande, si è fatto trovare pronto e così dovranno fare anche altri a cui dico la stessa cosa e che ora sta giocando meno”.

L’allenatore del Bologna poi ha parlato anche della difficile eredità raccolta dopo la straordinaria annata dei rossoblù nello scorso campionato, parlando di come la squadra stia finalmente raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano pur con ampi margini di miglioramento: “E’ stato difficile e complicato, sono arrivato qui con grande entusiasmo e voglia. Avevo necessità di conoscere il gruppo e i ragazzi. Tutti hanno dato grande disponibilità, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale ma ora le cose stanno andando. Lontano dal Dall’Ara giochiamo con più personalità e troviamo molti gol, dobbiamo trovare più cattiveria in casa. Grazie ai risultati qualcosa sta maturando e crescendo, molti ragazzi stanno entrando in condizione. Quando vedo che la gente che subentra da il massimo sono molto contento”.