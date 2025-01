Infortunio Ferguson, lo scozzese rassicura: "Nulla di grave, torno presto"

Bologna, 31 gennaio 2025 – Lewis Ferguson rassicura il popolo rossoblù sui social, presto tornerà in campo, l’infortunio non è nulla di grave. Decimo minuto del primo tempo di Sporting Lisbona-Bologna, Vincenzo Italiano richiama il capitano che mostra alcune difficoltà. E’ subito apprensione per il centrocampista scozzese, out per la prima parte di stagione e da poco rientrato a pieno regime mettendo a disposizione della squadra tutte le sue qualità e riprendendosi il posto nell’undici titolare.

Al termine del match arriva il messaggio della società che parla di un risentimento muscolare alla coscia destra e la necessità di rivalutare in modo più approfondito. In queste ore era atteso l’esito da parte dello staff medico del Bologna ma è stato proprio il numero 19 a cercare di rasserenare gli animi dei tifosi dopo che nelle ultime ore erano circolate alcune voci riguardo uno stop lungo. Il responso finale non è ancora stato ufficializzato ma Ferguson ha detto esplicitamente attraverso il suo canale Instagram che tornerà presto e che non c’è da preoccuparsi.

Un sospiro di sollievo per il popolo rossoblù e sicuramente anche per Vincenzo Italiano che ha già dovuto fare a meno del giocatore per i primi mesi e certamente non vorrà rinunciare a lui proprio ora che la squadra dovrà cercare di intensificare gli sforzi per inseguire l’Europa e continuare rimanere in gioco in Coppa Italia, tra gli obiettivi dichiarati della società.