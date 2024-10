Italiano e l’Aston Villa: “Daremo tutto per i bolognesi in difficoltà”

Bologna, 21 ottobre 2024 – “Daremo tutto per Bologna e per i bolognesi”. Così Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky appena arrivato al Villa Park, teatro domani sera della terza sfida Champions League del Bologna (ore 21).

Il primo pensiero del mister è diretto alla città, che pian piano sta provando a rialzarsi, messa in ginocchio dall’alluvione. “Ci è dispiaciuto già al ritorno da Genova sentire quello che stava succedendo, con la città in difficoltà – ha commentato -. Ci dispiace per tutte quelle persone che hanno perso tanto: cercheremo di dare qualcosa più per loro, vogliamo regalare una gioia, anche a coloro che saranno qui a fare il tifo per noi”.

A Birmingham, ad attendere i rossoblù, un Aston Villa in fiducia e reduce da una lunga e importante striscia di risultati utili consecutivi. “Adesso dobbiamo solo pensare a preparare al meglio questa partita, anche con poco tempo a disposizione, consapevoli di essere in un palcoscenico bellissimo. Conosciamo il valore dell'avversario, come ad Anfield, però, abbiamo l'obbligo di cercare la prestazione, che non sta mancando ultimamente, ma abbiamo bisogno di condirla con i risultati".

Una sfida importante e allo stesso tempo intrigante, specialmente sulle panchine: Italiano sfida Emery, dopo averlo soltanto sfiorato pochi mesi fa alla guida della Fiorentina in Conference League. L’Aston Villa fu poi eliminato dall’Olympiakos (che in finale ebbe la meglio sui viola), e il confronto rimandato così a domani sera. "Avevamo l’opzione di sfidarli, li avevamo attenzionati. Poi in finale arrivò l'Olympiacos, ma avevamo intravisto gli aspetti che spiccano maggiormente. Hanno grande velocità e compattezza, e poi tanta fiducia. Toccherà a noi cercare di metterli in difficoltà, con una grande prestazione. Quando soffriremo, dovremo essere squadra”.

"Dallinga o Castro - conclude -?. Ho più soluzioni in mente, anche l’ipotesi della doppia punta. A Genova, l’opzione Odgaard trequartista l’avevamo studiata da tempo. Queste partite ravvicinate non ci consentono di allenarci, e dobbiamo pensare attentamente al recupero e alle condizioni dei ragazzi. Domani qualcuno reduce da Marassi non sarà in campo, visto che non tutti hanno recuperato”.

Ai microfoni di SkySports UK, ha invece parlato Iling Junior, arrivato in prestito in estate proprio dall'Aston Villa, che solamente qualche settimana prima l'aveva prelevato dalla Juventus. "Sarà una bella opportunità per dimostrare ciò che so fare - ha chiosato l'esterno inglese -. Esultanza in caso di gol? No, non esulterò, o meglio, forse un pochettino... Ma non esagererò. Spero di poter ricevere un'accoglienza calorosa".