Champions League, il Bologna scalda i motori in vista di Birmingham

Bologna, 21 ottobre 2024 - Vigilia Champions di allenamento a Casteldebole, in vista del match di Champions League a Birmingham contro l’Aston Villa (ore 21 al Villa Park), lì dove il Bologna avrà subito la possibilità di riscattare l'opaco secondo tempo costato due punti persi a Marassi contro il Genoa.

Il menù della prima parte della rifinitura (aperta 15 minuti anche alla stampa) ha previsto corsa, slalom e scatti, per risvegliare i muscoli, prima dei consueti 'torelli' a gruppi. Tutti in campo (eccetto i lungodegenti Cambiaghi ed El Azzouzi, oltre ad Aebischer ed Erlic), compresi anche gli ormai ex acciaccati Ndoye ed Iling Junior, assieme a De Silvestri, Karlsson e Dominguez, che non fanno parte della lista Champions, più Lewis Ferguson, piano piano in ripresa.

Da vicino, a scrutare il tutto, e con tanto di taccuino per appunti, Vincenzo Italiano, che alle 17.45, assieme ad un tesserato rossoblù, terrà anche la conferenza stampa pre-gara al Villa Park - il Bologna decollerà dal Marconi alle 15 per poi raggiungere lo stadio -, mentre da lontano, ma con gli occhi ben puntati al rettangolo verde, Giovanni Sartori, a tenere monitorata la situazione, a poche ore da un impegno che significa tanto per i rossoblù.

In mattinata, designato l'arbitro del match in terra inglese: davanti ai 42mila di Birmingham (compresi gli oltre 2500 cuori rossoblù) fischierà il portoghese Joao Pinheiro, assistito da Jesus e Maia, con quarto uomo Goncalves e addetti VAR Martins e lo svizzero San.

In casa 'Villans', tre rientri importanti per il tecnico spagnolo Emery: Kamara e Mings, di nuovo disponibili dopo i rispettivi gravi infortuni al ginocchio, così come il capitano, McGinn, di ritorno da guai fisici.