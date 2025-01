Italiano sogna la prima vittoria. Champions, la notte del Bologna: "Col Borussia vale come una finale: vogliamo illuminare il Dall’Ara»

Vincenzo Italiano non è certo un visionario. Anzi: la forza del suo Bologna che in campionato dopo un avvio complesso si è messo a stritolare avversari e a macinare punti fino ad agguantare il sesto posto è stato proprio il pragmatismo, unito alle idee di calcio, di chi lo pilota dalla panchina.

Eppure una ‘visione’ per la notte in cui il Bologna in versione Champions rischia di congedarsi dal Dall’Ara Italiano ce l’ha. "Sfidiamo in casa una squadra fortissima come il Borussia Dortmund – dice il tecnico rossoblù _ e immagino quello che potrebbe succedere al Dall’Ara, davanti ai nostri tifosi, in uno stadio pieno (ci sono anche 3 mila tifosi tedeschi, ndr) se riuscissimo a cancellare quello ‘zero’ nella casella delle vittorie: mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. E’ come una finale e vogliamo regalare alla città una gioia incredibile".

Il viaggio in Champions dei rossoblù fin qui è stato un pieno di pacche sulla spalle ma un vuoto di punti: 2 in 6 partite.

"Una partita che vorrei rigiocarmi con le certezze che abbiamo oggi – azzarda Italiano –? Quella con lo Shakhtar". Che per la cronaca fu la prima della serie e al Dall’Ara finì a reti inviolate. Stanotte invece al Dall’Ara arriva un Borussia con le gomme sgonfie in campionato, dove è scivolato al decimo posto ponendo sulla graticola (e a rischio esonero) il tecnico Sahin, ma lanciato in Champions dove dall’alto dei suoi 12 punti ‘vede’ perfino la qualificazione diretta al turno successivo.

"Per me il Borussia Dortmund è la squadra che qualche mese ha giocato una finale di Champions – taglia corto Italiano –. Ha giocatori di enorme qualità e di grande fisicità, che dovremo tenere a bada. In campo porteremo il nostro entusiasmo ma anche la condizione fisica, le certezze tecniche e l’autostima che all’inizio della competizione ci mancavano".

La Champions maestra di vita? Di sicuro è stata maestra di calcio per il Bologna di Italiano.

"Misurarsi con avversari di questo valore – osserva il tecnico – ha alzato il livello delle nostre prestazioni in campionato. La Champions è stata una grandissima esperienza, perché da ogni partita abbiamo portato a casa qualcosa. E sul piano delle prestazioni le nostre sono state tutte ottime partite".

L’ultima, l’11 dicembre, a Lisbona ha inchiodato il Benfica sullo 0-0.

"Col Borussia vorrei rivedere quel coraggio, quella compattezza e quella personalità", ordina il tecnico. Dopodiché ci sarà anche un po’ di inevitabile turnover rispetto alla gara di campionato vinta sabato col Monza.

"I recuperi atletici, con partite così ravvicinate, saranno fondamentali – aggiunge –. Ma posso schierare tanti giocatori che hanno riposato col Monza".

Sull’undici iniziale, però, la solita cortina fumogena: a cominciare dal ballottaggio Castro/Dallinga.

"Stanno bene entrambi – liquida la faccenda Italiano – e la scelta che farò la tengo per me".

Applausi a scena aperta invece per il ‘neo’ trequartista Odgaard: "Ha cambiato il ruolo mostrando un’attitudine al sacrificio straordinaria". Sembra quasi un annuncio di titolarità.