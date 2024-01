Mercato Bologna Fc, Odgaard è in città per le visite mediche. Si aspetta l’uscita di Van Hoojidonk

Bologna, 31 gennaio 2024- Jens Odgaard è arrivato in città. L’attaccante danese è sbarcato ieri sera al Marconi, per poi svolgere in mattinata le visite mediche a Casteldebole.

Salvo sorprese dell’ultima ora, il classe 1999 arriva dall’Az Alkmaar per sostituire numericamente Van Hoojidonk. Sì, perchè l’acquisto di Odgaard è condizionato alla partenza di Sydney: lui sperava nel Celtic, squadra in cui giocava papà Pierre e di cui è tifoso, ma a muoversi concretamente è stato il Norwich, squadra che milita nella Championship inglese, nonostante anche la richiesta last minute del Cardiff. La richiesta del Bologna è per un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Odgaard rossoblù

Ecco perchè manca ancora l’annuncio ufficiale per Odgaard al Bologna. L’affare con l’Az Alkmaar, in compenso, è già definito: prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, con contratto da 350mila euro netti più 50mila euro di bonus. I rossoblù sperano nella fumata bianca della partenza di Van Hoojidonk, mettendo così a disposizione di Thiago Motta un altro rinforzo offensivo, oltre a quel Santiago Castro ufficializzato nella giornata di ieri e impegnato attualmente con l’Argentina under 23. Proprio al preolimpico, l’attaccante ha segnato il suo primo gol ‘da rossoblù’ nel successo per 0-5 dell’albiceleste contro il Cile.